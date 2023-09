De nouvelles techniques d’enchevêtrement des atomes conduisent à des mesures plus précises

Des chercheurs du JILA, un institut conjoint du National Institute of Standards and Technology (NIST) et de l’Université du Colorado à Boulder, ont développé de nouvelles méthodes pour « enchevêtrer » de grands groupes d’atomes. Cette avancée pourrait potentiellement révolutionner les capteurs quantiques, les horloges atomiques et les tests de physique fondamentale. Les chercheurs ont également trouvé des moyens de mesurer ces groupes d’atomes avec plus de précision, même dans des environnements bruyants.

L'intrication est un concept clé en science de la mesure, car elle permet d'utiliser les atomes comme capteurs hautement sensibles. Cependant, les atomes sont intrinsèquement bruyants car ce sont des objets quantiques. Grâce à l'intrication, les chercheurs peuvent réduire ce bruit et obtenir des mesures plus claires et plus sûres. De plus, les atomes intriqués peuvent travailler ensemble, réduisant ainsi le nombre de répétitions de mesure requises et permettant de gagner du temps.

Une méthode d’enchevêtrement est connue sous le nom de spin-squeezing. Cette technique réduit la gamme d’états énergétiques possibles dans lesquels un atome peut se trouver, rendant la mesure plus précise. Cependant, l’enchevêtrement d’atomes éloignés les uns des autres est plus difficile en raison des interactions plus faibles entre eux. Pour surmonter ce problème, les chercheurs ont utilisé des lasers pour induire des interactions entre les ions calcium, permettant ainsi aux atomes de communiquer efficacement entre eux. L’ajout de champs magnétiques externes a rendu ces interactions dynamiques, garantissant que tous les atomes du réseau puissent communiquer sans perdre le message.

Le résultat de cette expérience a été la création d’atomes intriqués dans un état de compression de spin et finalement dans ce que l’on appelle un « état chat » – un type particulier de superposition dans lequel les atomes se trouvent simultanément dans deux états diamétralement opposés. Cette percée ouvre de nouvelles possibilités de mesures de haute précision et de progrès dans divers domaines scientifiques.

Ces résultats ont été publiés dans Nature, avec la collaboration de chercheurs de l'Université d'Innsbruck en Autriche. L’intrication et la compression de spin sont des techniques cruciales dans le domaine de la mesure quantique et ont le potentiel de propulser les progrès technologiques et la compréhension scientifique.

Sources:

– JILA (Institut National des Normes et de la Technologie)

- Université du Colorado Boulder

– Université d’Innsbruck