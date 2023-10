Un nouveau casque de réalité virtuelle améliore les expériences sur la souris dans la recherche en neurosciences

By

Une équipe de chercheurs a développé un casque de réalité virtuelle (VR) spécialement conçu pour les souris, permettant une configuration expérimentale plus immersive et naturelle. Ce développement pourrait grandement améliorer notre compréhension des voies neuronales impliquées dans des comportements complexes.

Traditionnellement, les neuroscientifiques étudient l’activité cérébrale de souris éveillées en remplaçant une section de leur crâne par une fenêtre transparente et en les plaçant au microscope. Pour observer les réseaux neuronaux de navigation, les souris sont placées sur un tapis roulant face à des écrans panoramiques. Cependant, ces écrans sont conçus pour les humains et ont une résolution bien supérieure à celle qui peut être détectée par les souris. De plus, l’équipement périphérique d’enregistrement cérébral peut distraire les animaux de leurs tâches.

Le casque VR nouvellement développé, que les chercheurs ont nommé MouseGoggles, ressemble dans sa conception aux casques VR humains. Il comprend deux écrans circulaires, des objectifs et un système informatique, le tout emballé dans un boîtier imprimé en 3D. Afin de créer un environnement virtuel, les écrans basse définition initialement conçus pour les montres intelligentes ont été réutilisés. Les souris parcourent cet espace simulé en courant sur une boule de polystyrène rotative équipée de capteurs optiques pour mesurer la vitesse et la direction.

En utilisant la microscopie, l’équipe a découvert que les MouseGoggles généraient un modèle d’activité similaire dans le cortex visuel à celui des configurations traditionnelles. De plus, des électrodes implantées dans l'hippocampe ont détecté l'activation de cellules de lieu correspondant à l'ensemble du parcours virtuel, indiquant que les souris ont reconnu des emplacements virtuels.

Pour tester l’efficacité des MouseGoggles, les scientifiques ont entraîné des souris à effectuer une tâche d’apprentissage spatial. Les souris étaient récompensées par des boissons sucrées lorsqu'elles exploraient certains sites, et lors de la répétition du circuit, elles faisaient preuve d'anticipation en léchant aux mêmes endroits. Cela suggère que les souris étaient capables de reconnaître et de mémoriser des emplacements virtuels.

Les chercheurs s’efforcent de rendre le casque encore plus petit et plus léger pour des expériences impliquant des souris qui marchent librement. Le faible coût d'assemblage, inférieur à 200 $, utilisant des matériaux facilement disponibles, ainsi qu'un manuel d'instructions en ligne, font des MouseGoggles un outil accessible pour les chercheurs de la communauté des neurosciences.

Ce développement pourrait conduire à des expériences plus efficaces, car les souris pourraient se comporter plus naturellement dans des environnements virtuels, nécessitant moins de formation et moins de temps passé dans une configuration à tête fixe. Grâce à sa capacité à mieux comprendre les voies neuronales qui sous-tendent des comportements complexes, ce nouveau casque VR a le potentiel de faire progresser la recherche scientifique dans le domaine des neurosciences.

