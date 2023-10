Une nouvelle espèce de souris épineuse découverte en Équateur

Une nouvelle découverte remarquable a été faite en Équateur, où une espèce jusque-là inconnue de souris épineuse a été identifiée. Ce nouvel ajout au règne animal a été nommé Neacomys marci, en hommage au défenseur de l'environnement Marc Hoogeslag. Il s'agit d'un petit rongeur, d'environ la taille d'une balle de tennis, avec des caractéristiques distinctives telles qu'une longue queue, une fourrure abdominale en daim pâle et une gorge blanche. Cette découverte récente marque la 14e espèce de ce type à être identifiée au cours des cinq dernières années seulement, soulignant l'exploration en cours de la biodiversité.

Les chercheurs à l'origine de cette découverte, Nicolás Tinoco de la Pontificia Universidad Católica del Equateur, Claudia Koch de l'Institut Leibniz pour l'analyse des changements de la biodiversité en Allemagne, Javier E. Colmenares-Pinzón de l'Universidad Industrial de Santander en Colombie et Jorge Brito de l'Instituto Nacional de Biodiversidad en Équateur, ont publié leurs résultats dans la célèbre revue en libre accès ZooKeys.

Neacomys, le genre auquel appartient cette nouvelle espèce, est largement répandu dans tout l’est du Panama et la moitié nord de l’Amérique du Sud. Des études récentes ont dévoilé plusieurs nouvelles espèces au sein de ce genre, reflétant la nature dynamique de l'exploration scientifique dans ce domaine. Cependant, malgré ces révélations, il reste encore beaucoup à apprendre sur la véritable diversité de Neacomys, car de nombreuses régions d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale adjacentes doivent encore être étudiées de manière approfondie.

L’importance de la région biogéographique du Chocó, dans le nord-ouest de l’Équateur, ne peut être surestimée. Malgré sa taille considérable, cette zone reste l’un des hotspots de biodiversité les moins étudiés d’Amérique du Sud. Les forêts tropicales du nord-ouest de l’Équateur abritent une multitude d’espèces, dont beaucoup sont endémiques et ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre.

Cette recherche révolutionnaire a été rendue possible grâce à des examens complets des collections de musées et à d’intenses efforts de collecte sur le terrain. L'analyse moléculaire a joué un rôle déterminant dans l'identification précise des espèces du genre Neacomys. La nomination de cette nouvelle espèce en l'honneur de Marc Hoogeslag, défenseur dévoué de la nature et défenseur des réserves écologiques, souligne l'importance de protéger et de préserver les espèces menacées. La réserve Manduriacu de la Fondation EcoMinga, où Neacomys marci a été découvert, n'est qu'un exemple de réserves écologiques bénéficiant des efforts de Hoogeslag.

Cette découverte nous rappelle combien il reste encore à explorer et à découvrir dans notre monde naturel. Il souligne le rôle crucial de la recherche scientifique dans l’approfondissement de notre compréhension de la biodiversité et la nécessité de poursuivre les efforts de conservation. Avec chaque nouvelle espèce identifiée, nous acquérons une meilleure compréhension des subtilités de la riche tapisserie de vie de notre planète.