Une nouvelle espèce de dinosaure herbivore découverte sur l'île de Wight

By

Une nouvelle espèce de dinosaure herbivore a été découverte sur l'île de Wight, ce qui suggère que l'Europe possédait sa propre famille de petits dinosaures herbivores. Les restes fossiles appartiennent à un dinosaure appelé vectidromeus insularis, qui avait à peu près la taille d'un poulet mais qui serait probablement devenu beaucoup plus gros s'il avait atteint l'âge adulte. Il s'agit du deuxième membre de la famille des hypsilophodontes découvert sur l'île.

Les hypsilophodonts étaient de nobles herbivores bipèdes qui existaient il y a environ 125 millions d’années. Ils vivaient aux côtés d’autres dinosaures bien connus tels que les tyrannosaures, les spinosaures et les iguanodons. La découverte du vectidromeus a été réalisée grâce à un effort de collaboration entre les universités de Portsmouth et de Bath.

Le Dr Nicholas Longrich, du Milner Center for Evolution de l'Université de Bath, a souligné l'importance de cette découverte en déclarant : « Les paléontologues travaillent sur l'île de Wight depuis plus d'un siècle et ces fossiles ont joué un rôle important. dans l'histoire de la paléontologie des vertébrés, mais nous faisons encore de nouvelles découvertes sur la faune des dinosaures alors que la mer érode de nouveaux fossiles des falaises.

Le vectidromeus est étroitement lié à un autre dinosaure appelé Hypsilophodon foxii, qui fut l'un des premiers dinosaures à être décrit à partir de restes relativement complets à l'époque victorienne. Il est intéressant de noter que l’hypsilophodon foxii a été utilisé par le scientifique Thomas Henry Huxley comme preuve du lien entre les oiseaux et les dinosaures. Le vectidromeus, qui pourrait être de deux à trois millions d'années plus jeune que l'hypsilophodon, contribue à la compréhension de la diversité de ces dinosaures.

Le Dr Longrich note également que la découverte est intrigante car ces dinosaures ne sont pas étroitement liés à ceux trouvés en Amérique du Nord, en Asie ou dans l'hémisphère sud. Cela suggère qu’il y avait beaucoup d’isolement et que différents types de dinosaures ont évolué sur chaque continent après l’éclatement de la Pangée.

Le professeur Dave Martill de l'Université de Portsmouth, co-auteur de l'étude, trouve remarquable le nombre de nouveaux dinosaures découverts sur l'île de Wight ces dernières années. Il attribue cela aux efforts des collectionneurs amateurs qui ont contribué à ce domaine.

Cette découverte met en lumière la faune unique de dinosaures qui existait en Europe au Crétacé et contribue à notre compréhension de l’évolution des dinosaures et des mouvements des continents.

Sources:

– Recherche sur le Crétacé

– Université de Bath

- Université de Portsmouth