Un voyage vers l'astéroïde 16 Psyché : à la découverte de la naissance du système solaire

Une photographie astronomique récente a attiré l’attention des scientifiques et des passionnés de l’espace. L’image montre une petite collection de graviers contenus dans un conteneur métallique, mais ce qui la rend extraordinaire, c’est que ces graviers proviennent d’un astéroïde. En tant que vestige de matière primordiale datant de la naissance du système solaire, cet échantillon possède une valeur scientifique significative. Aujourd’hui, un nouveau vaisseau spatial se lance dans une mission d’exploration d’un autre astéroïde, connu sous le nom de 16 Psyché, constitué principalement de fer et de métaux associés.

La formation du système solaire a été un processus dramatique et complexe. Les particules de poussière présentes dans le nuage qui a donné naissance au Soleil et aux planètes ont commencé à fusionner, formant des grumeaux. Ces mottes grossissaient parfois en se collant à d’autres mottes, mais les collisions à grande vitesse les faisaient également se briser en gravier et en poussière. Des collisions occasionnelles impliquaient des corps plus gros, comme lorsque la Terre était en formation et heurtée par un objet de la taille de Mars. Les débris de cette collision ont finalement conduit à la création de la Terre et de la Lune.

Lorsqu’un matériau entra en collision avec un corps céleste en croissance, l’énorme quantité d’énergie générée libérait de grandes quantités de chaleur. Cela a donné naissance à une sphère de roche en fusion, qui s'est refroidie progressivement sur des milliards d'années. Aujourd’hui encore, le noyau terrestre reste chaud et partiellement en fusion. Une partie de cette chaleur provient de la formation de la planète, tandis que le reste provient de la désintégration des éléments radioactifs. La poussière qui a façonné les planètes était constituée de divers minéraux rocheux, de glace, de fer, de nickel et de métaux associés, ainsi que de traces d'éléments lourds, notamment radioactifs.

La présence de fer et de ses dérivés dans les nuages ​​​​de poussière cosmique est une conséquence de la production d'énergie au sein des étoiles. Ces éléments sont le point final des réactions de fusion dans les étoiles, qui nécessitent une immense quantité d’énergie pour produire quoi que ce soit au-delà d’eux. Par conséquent, lorsque les étoiles s’effondrent et explosent, elles libèrent du fer et d’autres éléments lourds dans l’univers. Ce processus aboutit à la formation d’éléments plus lourds comme l’or, l’argent, le plomb et divers isotopes radioactifs.

Lorsqu’une nouvelle planète se forme, le mélange de matériaux en fusion ne se combine pas facilement. Les minéraux plus légers, comme le silicium et l'aluminium, remontent à la surface de la planète, tandis que le fer, le magnésium et les métaux apparentés plus lourds descendent vers le milieu. En cas de collision destructrice avec une autre planète, il est possible que le noyau métallique survive et devienne un astéroïde. Un tel astéroïde serait principalement constitué de nickel et de fer, ainsi que de petites quantités d’autres éléments lourds.

Il y a deux raisons importantes pour lesquelles l’étude d’un astéroïde nickel/fer comme 16 Psyché présente un intérêt. Premièrement, il fournit un échantillon accessible du noyau inaccessible de la Terre, offrant ainsi des informations précieuses sur la formation de notre monde et d’autres planètes rocheuses. Deuxièmement, alors que les humains s’aventurent à établir des bases sur la Lune et sur d’autres corps célestes, il devient crucial de disposer de ressources essentielles facilement disponibles. Même si l’eau est largement disponible dans l’espace, les matériaux de construction comme l’acier sont lourds et difficiles à transporter depuis la Terre. Par conséquent, trouver ces ressources sur place simplifierait considérablement les futures missions spatiales et réduirait les coûts.

En étudiant la composition et les caractéristiques d'astéroïdes comme 16 Psyché, les scientifiques dévoilent les secrets de la naissance du système solaire et ouvrent la voie à de futurs projets d'exploration et de colonisation spatiales.

Sources:

– Ken Tapping, astronome à l'Observatoire fédéral de radioastrophysique à Penticton.