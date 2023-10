Un nouveau satellite d'observation de la Terre capture des images détaillées des températures de surface

Un nouveau satellite d'observation de la Terre a capturé les premières images fournissant des détails sans précédent sur l'évolution des températures à la surface de la planète. Le satellite, appelé HOTSAT-1, a été développé et exploité par SatVu, une société basée à Londres.

Les images prises par HOTSAT-1 montrent les différences de température entre Las Vegas et Chicago avec une résolution de 33 pieds (10 mètres). La caméra du satellite est même capable de capturer de courtes séquences vidéo. L'une des images publiées comprend la signature thermique d'une locomotive circulant sur la voie ferrée principale de Chicago.

Une autre série d'images révèle l'empreinte thermique détaillée des incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada. La haute résolution fournie par HOTSAT-1 peut aider les pompiers à surveiller l'avancée des fronts de feu à proximité des zones peuplées.

La qualité de l'image de HOTSAT-1 a dépassé les attentes de l'entreprise, selon Tobias Reinicke, directeur technique et co-fondateur de SatVu. Les missions d'imagerie thermique précédentes, telles que les satellites Landsat de la NASA et Sentinel européen, ne collectaient des données qu'à des résolutions grossières allant de 100 à 1,000 330 mètres (3,300 à 1 10 pieds). HOTSAT-33 est la première mission commerciale qui capture des données thermiques à une résolution inférieure à XNUMX mètres (XNUMX pieds).

Les différences de température à haute résolution observées par HOTSAT-1 peuvent fournir des informations précieuses aux urbanistes. Comprendre comment la chaleur s'échappe des bâtiments, des pipelines et des usines peut les aider à concevoir des infrastructures plus économes en énergie pour atténuer le changement climatique.

Alors que les satellites observent généralement la surface de la Terre en lumière visible, HOTSAT-1 détecte la chaleur (lumière infrarouge) dans le spectre thermique. La détection de la chaleur provenant de l’espace est plus difficile en raison de la longueur d’onde plus longue du signal. Cependant, la technologie d'obturation lente de HOTSAT-1 permet d'obtenir des images plus claires et détaillées.

HOTSAT-1 a été mis en orbite en juin et suit une orbite polaire qui lui permet de capturer des images de chaque point de la Terre à peu près à la même heure chaque jour. SatVu prévoit de lancer un deuxième satellite dans environ un an et compte construire une constellation de huit à dix satellites. Cette constellation fournira aux scientifiques, aux urbanistes et à d’autres utilisateurs une surveillance détaillée des changements quotidiens de température à la surface de la Terre.

