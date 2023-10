La découverte d'un site fossilifère spectaculaire en Argentine fournit de nouvelles informations sur la vie à la fin du Crétacé

Un site fossilifère récemment découvert en Argentine fournit des informations précieuses sur la vie à la fin du Crétacé, juste avant l'extinction des dinosaures non aviaires. Le site, connu sous le nom de carrière Cañadón Tomás, est situé dans la région de Patagonie, au sud de l'Argentine.

Les dinosaures et autres vertébrés du Crétacé sont moins connus dans l’hémisphère sud que dans l’hémisphère nord, ce qui crée une lacune dans notre compréhension de la biodiversité et de l’évolution. Le paléontologue Matthew Lamanna du Carnegie Museum of Natural History explique qu'ils sont particulièrement intéressés à comprendre comment les dinosaures non aviaires de la moitié sud du monde se sont comportés à la frontière Crétacé-Paléogène.

Le site de Cañadón Tomás a été découvert début 2020 lors d'une étude d'impact paléontologique menée par des chercheurs du Musée de La Plata. L’étude a découvert des fossiles de dinosaures, notamment des os appartenant à des hadrosaures. Les fouilles sur le site ont depuis révélé des dizaines d’os d’hadrosaures, qui fournissent des informations précieuses sur ces dinosaures herbivores. Il est intéressant de noter que les fossiles semblent appartenir à des individus de tailles différentes, représentant potentiellement un groupe social, voire un troupeau.

En plus des fossiles d'hadrosaures, l'équipe de recherche a également découvert des restes de deux dinosaures prédateurs, appartenant probablement aux familles des abélisauridés et des noasauridés. Ces découvertes enrichissent encore notre compréhension de la diversité de la faune de dinosaures qui existait dans l'hémisphère sud.

Bien que les fossiles de dinosaures soient sans aucun doute passionnants, l’équipe est particulièrement enthousiasmée par la découverte d’autres fossiles de vertébrés rares et de petite taille. Une vertèbre de serpent, probablement un madtsoiidé, a été trouvée, marquant le premier serpent du Crétacé découvert dans le bassin du Golfo San Jorge. La mâchoire supérieure contenant les dents d'un petit mammifère appelé reigitheriid a également été mise au jour, ce qui en fait le premier mammifère du Crétacé découvert dans le bassin. Cette découverte est cruciale pour comprendre la vie des mammifères à la fin du Crétacé et l’expansion ultérieure des mammifères suite à l’extinction des dinosaures non aviaires.

Bien que les recherches et les fouilles sur le site de Cañadón Tomás en soient encore au stade préliminaire, les découvertes de fossiles jusqu'à présent indiquent que le site est très prometteur. Cette nouvelle richesse de fossiles contribuera de manière significative à notre compréhension de la biodiversité et de la paléobiogéographie de l’hémisphère sud au cours de la période du Crétacé supérieur.

Sources:

– Réunion GSA Connects 2023 de la Geological Society of America

– Musée Carnegie d’histoire naturelle