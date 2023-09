L'Université de l'Arizona reçoit une subvention de 30 millions de dollars pour faire progresser l'acoustique topologique

L'Université de l'Arizona a reçu une subvention de 30 millions de dollars de la National Science Foundation (NSF) pour créer le « New Frontiers of Sound Science and Technology Center ». Ce centre se concentrera sur le domaine de l'acoustique topologique, qui vise à utiliser les propriétés du son pour faire progresser l'informatique, les télécommunications et la détection.

L'acoustique topologique est un domaine émergent qui utilise le concept d'espace de Hilbert pour analyser le comportement et les propriétés du son. En représentant les points de l'espace traversés par le son sous forme de points graphiques sur l'espace de Hilbert, les chercheurs peuvent visualiser la géométrie du son à l'aide de vecteurs d'amplitude et d'angles de phase géométriques. Cette approche permet aux scientifiques de découvrir des propriétés du son auparavant invisibles.

La création du centre sonore NSF offrira aux chercheurs l’opportunité d’explorer davantage le potentiel de l’acoustique topologique. En acquérant une compréhension plus approfondie des caractéristiques du son, ils peuvent développer des applications et des technologies innovantes susceptibles de révolutionner diverses industries.

Le professeur Pierre Deymier, directeur et chercheur principal du Centre des sciences et technologies Nouvelles frontières du son, souligne l'importance de ce nouveau centre pour faire progresser le domaine de l'acoustique. Grâce au financement fourni par la NSF, les recherches menées au centre peuvent contribuer à des avancées significatives dans les domaines de l'informatique, des télécommunications et de la détection.

Cette subvention de la NSF représente un investissement substantiel dans l'étude de l'acoustique topologique et reconnaît le potentiel qu'elle recèle pour des progrès futurs. La création du New Frontiers of Sound Science and Technology Center renforce encore l'engagement de l'Université de l'Arizona à repousser les limites de la recherche scientifique et de l'innovation technologique.

