Des simulations sur superordinateur révèlent les origines des anneaux et des lunes de Saturne

Une étude récente publiée dans The Astrophysical Journal a utilisé des simulations sur superordinateur pour expliquer l'origine des anneaux de Saturne. La recherche, menée par la NASA, l'Université de Durham et l'Université de Glasgow, suggère que les anneaux pourraient s'être formés à partir des débris de deux petites lunes glacées qui sont entrées en collision et se sont brisées il y a quelques centaines de millions d'années. Ces lunes progénitrices auraient été de taille similaire aux lunes actuelles de Saturne, Dioné et Rhéa. Certains débris de cette collision pourraient également avoir contribué à la formation des lunes actuelles de Saturne.

Cette nouvelle compréhension des origines des anneaux de Saturne a été rendue possible grâce aux données collectées par la sonde spatiale Cassini, qui a passé 13 ans à étudier Saturne et ses systèmes. Les mesures de Cassini ont montré que les anneaux sont principalement composés de glace et ont accumulé très peu de poussière depuis leur formation. Cela indique que les anneaux se sont formés relativement récemment dans l’histoire du système solaire.

Pour étudier plus en détail la formation des anneaux, l'équipe de recherche a utilisé le supercalculateur COSMA de l'installation DiRAC de l'Université de Durham. Ils ont effectué des simulations hydrodynamiques à une résolution plus de 100 fois supérieure à celle des études précédentes. En modélisant différentes collisions entre lunes précurseurs, les chercheurs ont acquis des informations précieuses sur l’histoire du système de Saturne.

Les simulations ont révélé qu'un impact entre des lunes glacées aurait pu envoyer suffisamment de matière près de Saturne pour former les anneaux. Ce scénario conduit naturellement à la création d’anneaux riches en glace, car la roche au cœur des corps en collision est moins dispersée que la glace sus-jacente. Ces résultats soutiennent l’idée selon laquelle les anneaux proviennent d’une collision entre deux lunes, plutôt que d’autres explications alternatives.

En simulant divers scénarios de collision, les chercheurs ont déterminé qu'un large éventail d'impacts pourrait disperser la bonne quantité de glace dans la limite de Roche de Saturne. C'est la région où la force gravitationnelle d'une planète peut désintégrer de plus grandes masses de roche ou de glace. La glace dispersée pourrait alors se déposer en anneaux aussi glacés que ceux observés aujourd’hui autour de Saturne.

Le Dr Jacob Kegerreis, chercheur au Ames Research Center de la NASA, a souligné l'importance de ces simulations pour la compréhension du système de Saturne. Il a souligné qu'il y avait encore beaucoup d'inconnues sur Saturne et ses lunes, y compris la possibilité d'environnements propices à la vie. Les nouvelles simulations proposent une exploration détaillée de l'évolution du système, mettant en lumière la jeunesse géologique des anneaux de Saturne.

Dans l'ensemble, cette étude offre des preuves irréfutables que les anneaux et les lunes de Saturne sont le résultat d'une collision massive survenue dans l'histoire relativement récente du système solaire. Les simulations sur superordinateur ont fourni des informations précieuses sur la formation de ces caractéristiques célestes, contribuant ainsi à notre compréhension de la dynamique et de l'évolution du système de Saturne.

La source:

– LFA Teodoro et al, Une origine d'impact récente des anneaux de Saturne et des lunes de taille moyenne, The Astrophysical Journal (2023).