Surveillance des courants océaniques depuis l'espace : la mission SWOT

Les scientifiques partent en mer à bord du RV Investigator, un navire de recherche de pointe, pour recueillir des données océaniques essentielles grâce au satellite SWOT (Surface Water and Ocean Topography). La mission SWOT, une collaboration entre la NASA et le CNES, vise à donner aux scientifiques une meilleure vision de la surface des océans et à révéler des informations cruciales sur les courants océaniques qui ont un impact sur la météo et le climat.

Alors que le changement climatique perturbe les courants océaniques mondiaux, les chercheurs ont observé un ralentissement de la circulation profonde qui transporte le carbone, la chaleur, l’oxygène et les nutriments à travers le monde. En surface, les courants océaniques deviennent plus énergiques. Les courants de frontière occidentale, tels que le Gulf Stream et le courant est-australien, qui canalisent la chaleur des tropiques vers les pôles, ont connu des changements spectaculaires et se réchauffent deux à trois fois plus vite que la moyenne mondiale dans l’hémisphère sud.

La mission satellite SWOT utilisera des mesures satellitaires précises de la surface de la mer pour cartographier les variations de sa hauteur, permettant ainsi aux océanographes d'estimer les courants océaniques circulant en dessous. Ces mesures aident les scientifiques à surveiller les changements dans les courants océaniques et à comprendre comment la chaleur est distribuée dans l'océan, ce qui a des impacts importants sur les conditions météorologiques locales et les écosystèmes marins.

Les données satellitaires sont complétées par des observations réalisées au niveau de la surface, permettant aux chercheurs de comparer les mesures satellitaires avec des données réelles. Cette comparaison est cruciale pour donner un sens aux données satellitaires et mieux comprendre les courants océaniques. En combinant les observations satellitaires avec les données collectées en mer, les scientifiques disposeront d’un nouvel outil puissant pour surveiller et étudier les changements dans les courants océaniques et leurs effets sur la planète.

Sources:

– La conversation : [article source]