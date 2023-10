Des substrats de gélatinase nouvellement identifiés mettent en lumière la fonction de barrière astrogliale

Des chercheurs de l’Université de Münster et de l’hôpital universitaire de Bonn ont réalisé une avancée majeure dans la compréhension du rôle des gélatinases dans le fonctionnement de la barrière astrogliale, un élément crucial de la barrière hémato-encéphalique. Dans la neuroinflammation, les cellules immunitaires appelées leucocytes traversent la barrière hémato-encéphalique et les métalloprotéinases matricielles des gélatinases (MMP) -2 et -9 jouent un rôle essentiel dans ce processus. Cependant, les substrats spécifiques sur lesquels ces enzymes agissent lors de la pénétration des leucocytes restent inconnus.

À l’aide d’une méthode de sécrétome sensible basée sur la spectrométrie de masse, l’équipe de recherche a réussi à identifier des centaines de molécules séparées de la surface cellulaire des astrocytes. Cette découverte a généré une base de données unique de substrats MMP-2/-9 impliqués dans la formation et le maintien des barrières, ainsi que dans la communication entre les astrocytes et les neurones. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Science Advances.

Les cellules endothéliales tapissant la paroi interne des vaisseaux sanguins cérébraux forment une barrière protectrice pour le cerveau, connue sous le nom de barrière hémato-encéphalique. Cependant, pour qu’une barrière hémato-encéphalique pleinement fonctionnelle se forme, des astrocytes, un type de cellule gliale, sont également nécessaires. Dans des maladies comme la sclérose en plaques, les symptômes ne se développent que lorsque les cellules immunitaires ont pénétré à la fois les couches endothéliales et astrogliales, soulignant ainsi la contribution importante des astrocytes à l’intégrité fonctionnelle de la barrière hémato-encéphalique.

Les gélatinases MMP-2 et MMP-9 sont connues pour réguler l'invasion leucocytaire lors de la neuroinflammation. En décryptant la spécificité de leur substrat, les chercheurs espèrent mieux comprendre les processus moléculaires essentiels au fonctionnement de la barrière astrogliale. L'équipe de recherche a utilisé une approche de spectrométrie de masse du sécrétome pour identifier les clivages protéolytiques des protéines associées à la membrane cellulaire. Cette approche a fourni des informations précieuses sur les deux principales classes de composés libérés par MMP-2/MMP-9 à partir de la surface des cellules des astrocytes.

Cette découverte de substrats de gélatinase jusqu'alors inconnus met en lumière le rôle de la barrière astrogliale dans le maintien de la barrière hémato-encéphalique et suggère que l'activité de MMP-2/MMP-9 pourrait également influencer la communication entre les astrocytes et les neurones. Des recherches plus approfondies dans ce domaine feront progresser notre compréhension de la nature moléculaire de la barrière astrogliale et de sa contribution à la barrière hémato-encéphalique.

Source : Université de Münster / Hôpital universitaire de Bonn