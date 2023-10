Tremblements d'étoiles : la source des sursauts radio rapides ?

Résumé : Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Tokyo propose que les puissantes explosions d'énergie provenant de l'espace, connues sous le nom de sursauts radio rapides (FRB), pourraient être provoquées par des « tremblements d'étoiles ». En étudiant ces sursauts, les scientifiques peuvent mieux comprendre les origines des FRB, ainsi que les tremblements de terre, la matière à haute densité et les lois fondamentales de la physique nucléaire.

Les sursauts radio rapides (FRB) sont des signaux brefs qui peuvent parcourir des milliards d’années-lumière mais ne durent qu’une fraction de seconde. Découverte en 2007, la cause de ces sursauts reste encore inconnue. Cependant, les scientifiques pensent que certains d’entre eux pourraient être émis par des étoiles à neutrons, notamment les magnétars, qui sont des étoiles à neutrons dotées de champs magnétiques incroyablement puissants.

Une étude récente menée par l'Université de Tokyo a révélé des différences distinctes entre les FRB et les éruptions solaires, mais a également noté plusieurs similitudes entre les FRB et les tremblements de terre. Cela conforte la théorie selon laquelle les FRB sont causés par des « tremblements d’étoiles », qui se produisent lorsque la surface d’une étoile à neutrons subit un changement soudain, semblable aux tremblements de terre sur Terre.

Pour approfondir cette question, les chercheurs ont utilisé des analyses statistiques et des données provenant de milliers de sursauts provenant de différentes sources de FRB. En comparant le temps et l'énergie d'émission de ces sursauts avec la corrélation temps-énergie des tremblements de terre et des éruptions solaires, ils ont trouvé des similitudes notables entre les FRB et les tremblements de terre, confortant ainsi la théorie des tremblements d'étoiles.

Cette recherche fournit non seulement un aperçu des origines des FRB, mais a également des implications pour la compréhension des tremblements de terre, de la matière à haute densité et des lois fondamentales de la physique nucléaire. En étudiant les tremblements de terre sur des étoiles à neutrons lointaines, les scientifiques peuvent acquérir de nouvelles connaissances sur ces phénomènes dans des environnements complètement différents.

À l’avenir, l’équipe prévoit de continuer à étudier les FRB pour valider l’universalité de leurs découvertes. Une meilleure compréhension de ces événements énergétiques depuis l’espace pourrait fournir des connaissances précieuses sur le comportement de la matière à haute densité et contribuer aux progrès de la physique nucléaire.

Sources : Université de Tokyo, Space.com.