Percer les secrets du vieillissement : le rôle des gènes sauteurs

Les scientifiques s’efforcent continuellement de percer les mystères du vieillissement afin d’améliorer notre qualité de vie et de prolonger notre espérance de vie. Des recherches récentes sur les éléments transposables (ET), également appelés « gènes sauteurs », ont mis en lumière leur rôle crucial dans le processus de vieillissement.

Les TE sont des séquences de notre code ADN qui ont la capacité de se déplacer ou de « sauter » d’une section à une autre. Bien que ce mouvement soit un processus naturel, il peut poser des problèmes s’il n’est pas réglementé de manière appropriée. Pour étudier l’impact des ET sur le vieillissement, des chercheurs de l’Université Eötvös Loránd en Hongrie se sont concentrés sur la voie Piwi-piRNA, une séquence de réactions moléculaires responsables du contrôle des ET.

Dans des expériences sur les vers Caenorhabditis elegans, les chercheurs ont observé que la manipulation de la voie Piwi-piRNA modifiait le processus de vieillissement. En réduisant l’activité du TE par une régulation négative ou par une surexpression somatique des composants de la voie, les vers ont vécu beaucoup plus longtemps. Cette découverte suggère que le mouvement des gènes sauteurs au sein du génome ADN contribue au vieillissement des organismes.

Cette découverte est cohérente avec le comportement d’animaux comme la méduse immortelle, qui peut se régénérer continuellement et potentiellement vivre éternellement. Des études antérieures ont montré que la voie Piwi-piRNA supprime les TE chez ces créatures. Cependant, la relation entre l’activité TE et le vieillissement cellulaire restait floue jusqu’à présent. L'étude avec C. elegans indique que l'activité de TE influence le processus de vieillissement cellulaire.

Les chercheurs ont également découvert un autre aspect du comportement des TE lié au vieillissement. À mesure que les vers vieillissaient, il y avait une augmentation de la méthylation de l’ADN N6-adénine dans les segments TE, un changement dans l’activité des gènes qui améliore l’activité TE. Ces découvertes intrigantes ouvrent la possibilité de modifier et d’influencer le comportement des TE afin de ralentir le vieillissement cellulaire. Même si l’immortalité n’est peut-être pas réalisable, il est possible de réduire la prévalence des maladies et affections liées à l’âge chez la population âgée.

De plus, ces recherches pourraient ouvrir la voie à une méthode de détermination de l’âge basée sur l’ADN, fournissant une horloge biologique précise. Les implications de cette modification épigénétique sont considérables et pourraient avoir des implications significatives dans les domaines de la médecine et de la biologie.

