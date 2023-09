Un sommeil fragmenté lié à un contrôle réduit des émotions

Une étude récente publiée dans la revue Cognition and Emotion a révélé qu'un sommeil fragmenté est associé à une capacité réduite à contrôler ses émotions. L’étude a révélé qu’une nuit de sommeil perturbé a conduit les participants à se concentrer sur des pensées négatives, ce qui a intensifié les sentiments négatifs le lendemain.

Le sommeil fragmenté se produit lorsque les individus subissent de brefs réveils pendant la nuit, ce qui entraîne une mauvaise qualité de sommeil. Non seulement cela entraîne une sensation de fatigue le matin, mais cela entraîne aussi souvent une baisse de l’humeur positive et une augmentation de l’humeur négative. Cependant, le mécanisme exact derrière l’impact du sommeil sur nos émotions n’est pas encore bien compris.

Une théorie est que le sommeil modifie nos capacités de régulation des émotions. La régulation des émotions implique d’utiliser nos pensées et nos actions pour contrôler nos émotions et la manière dont elles s’expriment. Il existe des stratégies adaptatives qui visent à améliorer notre humeur, comme voir une situation de manière plus positive, accepter les émotions telles qu'elles sont et se concentrer sur quelque chose de plus neutre ou positif. D’un autre côté, les stratégies inadaptées, qui nuisent à notre humeur, incluent la suppression des émotions, la pensée négative constante et l’autocritique.

Pour étudier l'impact de la fragmentation du sommeil sur ces stratégies de régulation des émotions, une étude menée par des chercheurs de l'Université Radboud aux Pays-Bas a recruté 69 participants âgés de 18 à 29 ans. Les participants portaient une Actiwatch, un appareil qui suit objectivement le sommeil à travers le mouvement, et remplissaient des questionnaires. un journal du sommeil chaque matin.

Au cours de la sixième nuit de l'étude, les participants ont soit dormi normalement (la nuit témoin), soit ont connu un sommeil fragmenté, où ils ont été réveillés par une alarme toutes les 80 minutes. Le matin du septième jour, les participants ont accompli une tâche de régulation des émotions. Ils ont regardé un extrait de film neutre, suivi d’un extrait de film triste comme mesure de base. Ensuite, il leur a été demandé d’utiliser l’une des stratégies de régulation des émotions avant de regarder un autre extrait de film triste.

Après la tâche, les participants ont répondu à des enquêtes mesurant leur utilisation de diverses stratégies de régulation des émotions et leurs émotions positives et négatives actuelles. L’étude a révélé qu’à la suite d’une fragmentation du sommeil, les participants ont signalé des niveaux inférieurs d’émotions positives et une rumination accrue, qui consiste à penser constamment négativement à une situation. Seule la rumination s’est avérée associée à des émotions négatives plus fortes le matin suivant la fragmentation du sommeil.

Les chercheurs ont suggéré qu’une mauvaise qualité de sommeil perturbe le contrôle de l’attention, ce qui rend difficile de détourner l’attention des pensées négatives. Ils ont également constaté que les participants rapportaient davantage de distraction suite à la fragmentation du sommeil, peut-être comme stratégie adaptative contre-active pour lutter contre la rumination inadaptée. Cependant, il a été constaté que la distraction réduisait les émotions positives.

Même si l'étude présentait certaines limites, telles que les phases de sommeil peu claires à partir desquelles les participants étaient réveillés et la majorité des participants étant des femmes, elle a étudié efficacement les effets à court terme d'une mauvaise qualité de sommeil sur l'humeur. Les résultats ouvrent la voie à des recherches plus approfondies sur les conséquences d’une mauvaise qualité de sommeil à long terme.

Source : L'étude intitulée « L'effet du sommeil fragmenté sur la capacité et l'utilisation de la régulation des émotions » a été rédigée par Merel Elise Boon, MLM van Hooff, JM Vink et SAE Geurts.