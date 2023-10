Nouvelles perspectives sur la formation des premières galaxies

Les chercheurs ont fait des progrès significatifs dans la compréhension de la formation des premières galaxies grâce à l’utilisation d’une simulation informatique révolutionnaire. La simulation, qui correspond étroitement aux observations effectuées par le télescope spatial James Webb (JWST), met en lumière les complexités de l'univers primitif et remet en question notre compréhension antérieure.

Contrairement aux observations précédentes, qui faisaient allusion à des divergences dans notre compréhension de la formation précoce des galaxies, la nouvelle simulation fournit une représentation plus précise des débuts de l'univers. L’équipe de chercheurs de l’Université Maynooth en Irlande et du Georgia Institute of Technology aux États-Unis appelle leur simulation les « simulations de la Renaissance ». Ces modèles informatiques très sophistiqués suivent la formation des galaxies dans l’univers primitif, en tenant compte du rôle de la matière noire et de la formation des premières étoiles.

Un aspect notable de la simulation est sa capacité à résoudre de très petits amas de matière noire et à suivre leur assemblage en halos de matière noire, qui hébergent ensuite les galaxies. La simulation modélise également avec précision la formation des premières étoiles, connues sous le nom d’étoiles de la population III, qui devraient être plus brillantes et plus massives que les étoiles actuelles.

L'auteur principal Joe M. McCaffrey, titulaire d'un doctorat. étudiant au Département de physique théorique de Maynooth, souligne l'importance de ces simulations, déclarant : « Nous avons montré que ces simulations sont cruciales pour comprendre notre origine dans l'univers. » McCaffrey et son équipe espèrent explorer davantage la croissance de trous noirs massifs dans l'univers primitif en utilisant les mêmes simulations.

Le Dr John Regan, professeur agrégé au département de physique théorique de Maynooth, commente l'impact du JWST sur notre compréhension de l'univers primitif, déclarant : « Le JWST a révolutionné notre compréhension de l'univers primitif. Grâce à son incroyable pouvoir, nous sommes désormais en mesure d’apercevoir l’univers tel qu’il était quelques centaines de millions d’années seulement après le Big Bang, une époque où l’univers avait moins de 1 % de son âge actuel.

Les résultats de cette recherche fournissent des informations cruciales sur la formation et l’évolution des premières galaxies et guideront les futurs modèles théoriques. En combinant les données d'observation du JWST avec des simulations informatiques avancées, les scientifiques sont désormais capables de percer les mystères de l'univers primitif d'une manière qui était autrefois impossible.

