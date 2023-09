Une chaleur sans précédent devrait provoquer une extinction massive dans 250 millions d’années

Une étude menée par l’Université de Bristol a révélé qu’une chaleur sans précédent devrait conduire à la prochaine extinction massive dans environ 250 millions d’années. La recherche, publiée dans Nature Geoscience, a utilisé des modèles climatiques de superordinateurs pour créer des simulations du futur. Ces simulations indiquent que les extrêmes climatiques vont s’intensifier considérablement à mesure que les continents fusionneront pour former un seul supercontinent, ce qui donnera lieu à un monde chaud, sec et inhabitable.

L’étude suggère qu’à mesure que le soleil devient plus brillant, émettant plus d’énergie et réchauffant la Terre, les températures continueront d’augmenter. De plus, le processus de formation des supercontinents entraînera des éruptions volcaniques plus fréquentes, libérant de grandes quantités de dioxyde de carbone dans l’atmosphère et réchauffant davantage la planète.

Les mammifères, y compris les humains, ont toujours survécu en s’adaptant aux conditions météorologiques extrêmes. Cependant, même si les mammifères ont évolué pour résister à des températures plus froides, leur tolérance à la chaleur excessive est restée relativement constante. Par conséquent, une exposition prolongée à une chaleur extrême s’avérerait insurmontable.

L'auteur principal, le Dr Alexander Farnsworth, a expliqué que la formation du supercontinent créerait un « triple coup dur » : une augmentation de la chaleur due à l'effet de continentalité, un soleil plus chaud et des niveaux plus élevés de CO2 dans l'atmosphère. Il a déclaré que ces facteurs entraîneraient un environnement hostile, dépourvu de sources de nourriture et d'eau pour les mammifères. Les températures projetées de 40 à 50 degrés Celsius, ainsi qu’une humidité élevée, empêcheraient les mammifères de refroidir leur corps par la sueur, ce qui entraînerait leur disparition.

Même si le changement climatique induit par l’activité humaine devrait continuer à provoquer un stress thermique et une mortalité dans certaines régions, les recherches suggèrent que la planète restera habitable jusqu’à la formation du supercontinent dans 250 millions d’années. Cependant, une fois le supercontinent formé, seulement 8 à 16 % des terres seront habitables pour les mammifères.

La co-auteure, la Dre Eunice Lo, a souligné l'importance de lutter contre la crise climatique actuelle causée par les émissions humaines. Elle a insisté sur la nécessité de parvenir à des émissions nettes nulles pour atténuer la chaleur extrême qui est déjà préjudiciable à la santé humaine.

L’étude a utilisé des modèles climatiques pour simuler les tendances futures des températures, en tenant compte de facteurs tels que le vent, la pluie et l’humidité. Ces modèles ont été appliqués pour prédire le climat du futur supercontinent, connu sous le nom de Pangea Ultima, en utilisant des données sur le mouvement des plaques tectoniques, la chimie des océans et la biologie.

Les calculs des futurs niveaux de CO2 ont été dirigés par le professeur Benjamin Mills de l'Université de Leeds. L’étude estime que les niveaux de CO2 pourraient passer des 400 parties par million (ppm) actuelles à plus de 600 ppm dans des millions d’années. Le professeur Mills souligne l’importance de réduire les émissions de combustibles fossiles pour éviter que les niveaux de CO2 n’atteignent ces niveaux élevés plus tôt.

L’étude conclut que même si la Terre sera encore dans la zone habitable dans 250 millions d’années, la formation d’un supercontinent avec des niveaux élevés de CO2 rendra la majeure partie du monde inhabitable pour les mammifères. Les résultats mettent également en lumière l’importance de prendre en compte la tectonique et la configuration des continents lors de l’étude des exoplanètes au-delà de notre système solaire.

