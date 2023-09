Une nouvelle étude explore les facteurs qui façonnent la biodiversité à petite échelle

By

Une étude récente menée par des chercheurs de l’Université George Washington met en lumière les facteurs dynamiques qui contribuent à la biodiversité à petite échelle. L’étude, intitulée « La compétition et la disponibilité de l’habitat interagissent pour structurer les communautés de fourmis arboricoles à travers les échelles d’organisation écologique », se concentre sur les fourmis arboricoles du parc d’État botanique Dagny Johnson Key Largo Hammock à Key Largo, en Floride.

La forêt de Dagny abrite une diversité d’espèces, dont 84 espèces végétales et animales protégées. Les chercheurs ont étudié un groupe spécifique d’espèces de fourmis qui habitent uniquement cette parcelle de terre unique. Comprendre les facteurs qui influencent le nombre d’espèces dans cet environnement est crucial pour les efforts de conservation.

Les chercheurs ont observé la communauté de fourmis vivant dans 176 arbres Poisonwood sur une période de deux ans. Ils ont découvert que la disponibilité des ressources et la compétition jouent un rôle important dans la détermination de la biodiversité à différentes échelles. À l’échelle de l’arbre entier, la disponibilité des ressources est le principal facteur déterminant. La quantité de bois mort disponible dans l’arbre influence le nombre d’espèces pouvant l’habiter.

Lorsqu’on zoome sur le réseau de fourmis au sein d’un arbre, la disponibilité des ressources reste importante, mais la compétition entre les différentes espèces de fourmis devient plus importante. Les espèces se font directement concurrence par le mouvement et l’interaction. À une échelle encore plus petite, au sein d’un nid de fourmis individuel, la compétition est le seul facteur qui compte. Les fourmis déplacent les ressources en fonction de la menace perçue par leurs voisins.

L'étude souligne l'importance de la disponibilité des ressources et de la concurrence dans le maintien de communautés riches en biodiversité. L'importance relative de ces facteurs dépend de l'échelle à laquelle les modèles de biodiversité sont examinés. Les résultats aideront les défenseurs de l'environnement à promouvoir la biodiversité dans la forêt de Dagny et dans d'autres habitats similaires.

La présence de bois mort dans une forêt est essentielle au maintien d’une communauté diversifiée d’espèces. Cette recherche met en évidence l’importance de maintenir des forêts saines avec une abondance de bois mort, car il est essentiel pour toutes les espèces de l’écosystème. En comprenant les facteurs qui façonnent la biodiversité à petite échelle, les efforts de conservation peuvent être mieux orientés vers le soutien et la préservation des habitats naturels.

Source : Université George Washington