Les scientifiques découvrent de nouveaux détails sur l’histoire de l’or

By

Des chercheurs de l'Université de Yale et du Southwest Research Institute (SwRI) ont fait une découverte inattendue qui met en lumière l'histoire de l'or et d'autres métaux précieux. Ils ont proposé une nouvelle hypothèse concernant l'apport d'éléments hautement sidérophiles (HSE), tels que l'or et le platine, dans des poches peu profondes du manteau terrestre.

Selon la théorie conventionnelle, ces métaux précieux ont été livrés au début de la formation de la Terre, lorsqu'elle est entrée en collision avec des corps de la taille de la lune, laissant derrière elle des dépôts de matériaux. Cependant, ce processus d'absorption reste un mystère car, selon cette théorie, les métaux précieux n'auraient pas dû s'accumuler près de la surface de la Terre.

La nouvelle hypothèse se concentre sur une fine région du manteau connue sous le nom de zone « transitoire ». Dans cette région, la partie peu profonde du manteau fond tandis que la partie la plus profonde reste solide. Les scientifiques ont découvert que cette zone transitoire possède des propriétés dynamiques qui piègent efficacement les composants métalliques en chute et les transmettent lentement au reste du manteau.

Les chercheurs pensent que ce processus de livraison est en cours et que les restes de la zone transitoire peuvent être observés sous forme d'anomalies géophysiques au plus profond du manteau. Cette théorie est étayée par le fait que la région transitoire se forme presque toujours lorsqu’un gros impacteur frappe la Terre primitive.

L'étude de la dynamique de la région transitoire du manteau a révélé qu'elle se déroule sur une période de temps limitée, environ une journée, mais que son influence sur l'évolution de la Terre a duré des milliards d'années.

Cette découverte fournit non seulement une solution potentielle au mystère de la façon dont les métaux précieux se sont retrouvés dans des poches peu profondes du manteau, mais elle offre également un aperçu de l'émergence de mondes au-delà du nôtre.

Dans l’ensemble, cette recherche remet en question les idées reçues et met en évidence les processus complexes impliqués dans l’origine de la Terre et d’autres corps célestes.

Source : Université de Yale et Southwest Research Institute (SwRI)