Pink Diamond Discovery offre un aperçu du processus de formation

Les chercheurs qui étudient le gisement de diamants Argyle, en Australie occidentale, ont acquis de nouvelles connaissances sur la formation de diamants roses et d'autres variétés de couleurs, selon une étude publiée dans la revue Nature Communications. La mine d'Argyle, qui représentait 90 % des diamants roses du monde, est désormais fermée, ce qui rend ces pierres précieuses encore plus rares et précieuses. Les diamants roses polis de la plus haute qualité peuvent atteindre des prix de plusieurs dizaines de millions de dollars.

L'étude s'est concentrée sur la compréhension des conditions géologiques nécessaires à la formation des diamants roses. En analysant des échantillons de la mine Argyle, les scientifiques ont pu identifier les conditions spécifiques nécessaires au développement de ces pierres précieuses rares. Ces connaissances pourraient potentiellement conduire à la découverte de nouveaux gisements de diamants roses dans d’autres régions.

Les diamants roses se forment sous une pression extrême et des températures élevées au plus profond du manteau terrestre. Ils sont composés de carbone pur, tout comme les diamants blancs, mais leur couleur unique vient de la présence d'une structure atomique rare qui absorbe la lumière verte. Le processus exact par lequel les diamants roses acquièrent leur couleur reste encore en grande partie un mystère, mais cette recherche récente rapproche les scientifiques de la résolution de l'énigme.

La mine Argyle, avec ses vastes réserves de diamants roses, est une source importante de ces pierres précieuses depuis plusieurs décennies. Sa fermeture en novembre 2020 a marqué la fin d’une époque pour l’industrie du diamant, renforçant l’attrait et la valeur des diamants roses existants.

Bien que l’étude offre des informations importantes sur le processus de formation des diamants roses, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre les conditions nécessaires à leur création. Néanmoins, cette découverte apporte un nouvel espoir pour la découverte future de gisements de diamants roses ailleurs dans le monde.

