Une nouvelle recherche vise à réduire les effets secondaires de la nanotechnologie en médecine

Une étude récente publiée dans Nature Nanotechnology suggère une stratégie visant à minimiser les effets secondaires négatifs associés à l'injection intraveineuse de nanoparticules couramment utilisées en médecine. Lorsque des nanoparticules sont injectées dans l’organisme, elles peuvent activer une partie du système immunitaire appelée complément. Le complément est un groupe de protéines qui reconnaissent et neutralisent les substances étrangères, notamment les nanoparticules. Cette réponse immunitaire peut entraîner des effets secondaires tels qu’un essoufflement, une fréquence cardiaque élevée, de la fièvre, une hypotension et même un choc anaphylactique.

Les chercheurs, dirigés par le professeur Dmitri Simberg de la Skaggs School of Pharmacy de l’Université du Colorado, visaient à mieux comprendre et trouver une solution pour prévenir ces effets secondaires. Ils ont collaboré avec le Dr Michael Holers de la faculté de médecine de l'Université du Colorado pour étudier l'impact des inhibiteurs du complément injectés avec des nanoparticules dans des modèles animaux.

L’étude s’est concentrée sur un groupe spécifique d’inhibiteurs du complément appelés « régulateurs ». Les chercheurs ont découvert que ces régulateurs inhibaient efficacement l’activation du complément par les nanoparticules dans le sérum humain in vitro et dans les modèles animaux. En injectant les régulateurs à très faibles doses, ils ont pu bloquer complètement et en toute sécurité l’activation du complément par les nanoparticules dans les modèles animaux.

De plus, les chercheurs ont découvert que seule une petite fraction des nanoparticules pénétrant dans le sang lors d’une injection standard activait réellement le complément. Cette découverte suggère que les régulateurs du complément peuvent agir rapidement pour atténuer l’activation immunitaire lorsque les nanoparticules commencent à activer le complément.

Ces résultats permettent de mieux comprendre comment les régulateurs du complément peuvent aider l’organisme à répondre plus favorablement aux nanoparticules. L’équipe de recherche estime qu’une exploration plus approfondie de l’utilisation de régulateurs avec des nanoparticules pourrait améliorer l’efficacité et la tolérabilité des thérapies et des vaccins basés sur la nanotechnologie.

La prochaine étape pour les chercheurs consiste à tester les inhibiteurs du complément avec plusieurs nanoparticules et dans différents modèles de maladies afin de pleinement comprendre le potentiel de cette approche. L’objectif ultime est d’appliquer cette recherche en milieu clinique.

Dans l’ensemble, cette étude propose une stratégie prometteuse pour atténuer les effets secondaires négatifs associés à l’utilisation de nanoparticules en médecine. En comprenant et en contrôlant l’activation du complément, le potentiel de la nanotechnologie dans les traitements médicaux peut être maximisé tout en minimisant les effets indésirables.

La source:

Nanotechnologie naturelle (2023). Inhibition des réponses aiguës du complément aux nanoparticules injectées en bolus par des protéines régulatrices ciblées à courte circulation. DOI : 10.1038/s41565-023-01514-z