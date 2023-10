Une nouvelle étude révèle le rôle des roches dans les émissions de CO2

Une nouvelle étude menée par l’Université d’Oxford remet en question la croyance dominante selon laquelle l’altération naturelle des roches agit comme un puits de dioxyde de carbone (CO2). Au lieu de cela, la recherche suggère que l’altération des roches peut également être une source importante d’émissions de CO2, rivalisant avec celle des volcans. Les résultats, publiés dans la revue Nature, ont des implications importantes pour la modélisation du changement climatique.

Les roches stockent une grande quantité de carbone provenant d’anciens restes végétaux et animaux, ce qui en fait un élément crucial du cycle du carbone terrestre. Lors de l'altération chimique, certains minéraux contenus dans les roches absorbent le CO2 lorsqu'ils sont exposés à l'acide faible de l'eau de pluie. Ce processus contribue à contrebalancer les émissions continues de CO2 des volcans, contribuant ainsi au cycle naturel du carbone de la Terre et maintenant des conditions de surface habitables.

Cependant, cette nouvelle étude révèle qu’il existe également un rejet de CO2 des roches dans l’atmosphère, équivalent aux émissions de CO2 des volcans du monde entier. Ce processus supplémentaire n'est actuellement pas inclus dans la plupart des modèles du cycle naturel du carbone. La libération se produit lorsque des roches formées sur d'anciens fonds marins, contenant du carbone organique provenant de plantes et d'animaux enfouis, sont poussées vers la surface de la Terre, comme lors de la formation de montagnes. L'oxygène de l'air et de l'eau réagit avec le carbone organique, entraînant la libération de CO2. Cela remet en question l’hypothèse communément admise selon laquelle les roches altérées constituent un puits de CO2.

Mesurer les émissions de CO2 dues à l’altération du carbone organique présent dans les roches s’avère un véritable défi. Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé un élément traceur appelé rhénium, qui est libéré dans l’eau lorsque le carbone organique de la roche réagit avec l’oxygène. En échantillonnant l’eau de la rivière et en mesurant les niveaux de rhénium, ils ont pu quantifier les rejets de CO2. Cependant, obtenir une estimation globale constituerait un défi de taille.

Pour étendre leurs découvertes, les chercheurs ont déterminé la quantité de carbone organique présente dans les roches proches de la surface et ont identifié les zones où une exposition rapide se produisait en raison de l'érosion dans les régions montagneuses. Ils ont utilisé un superordinateur pour simuler les interactions complexes de processus physiques, chimiques et hydrologiques.

Les résultats révèlent de nombreuses vastes zones où les roches altérées agissent comme une source d'émissions de CO2, remettant en question notre compréhension du cycle du carbone. Des points chauds de rejet de CO2 ont été découverts dans des chaînes de montagnes présentant des taux de soulèvement élevés, telles que l’est de l’Himalaya, les montagnes Rocheuses et les Andes. Les chercheurs estiment que les émissions mondiales de CO2 provenant du carbone organique des roches altérées sont d’environ 68 mégatonnes par an.

Cette étude offre des informations précieuses sur la dynamique complexe du cycle du carbone terrestre et souligne la nécessité de modèles plus complets prenant en compte les émissions de CO2 provenant des roches. En affinant notre compréhension des sources et des puits de CO2, nous pouvons améliorer les prévisions du changement climatique et élaborer des stratégies d’atténuation efficaces.

