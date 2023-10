Une nouvelle recherche révèle que les bactéries marines ont perdu leurs flagelles et d'autres caractéristiques lors de leur retour dans l'océan

Une étude récente menée par le Joint Genome Institute du Département américain de l'énergie, en collaboration avec des chercheurs de l'Université du Nevada à Las Vegas, a révélé des découvertes surprenantes sur les bactéries du phylum Chloroflexota. Ces bactéries, connues pour leur capacité à décomposer les polluants et à recycler le carbone, présentaient des flagelles dans les sources chaudes, mais ont perdu cette caractéristique lorsqu'elles ont évolué pour habiter des environnements marins il y a des centaines de millions d'années.

Les chercheurs se sont concentrés spécifiquement sur une classe de Chloroflexota appelée Dehalococcoidia, qui a la capacité de dégrader les produits chimiques nocifs présents dans les pesticides et les réfrigérants. Grâce au séquençage du génome et de la métagénomique, ils ont découvert que les Dehalococcoidia vivant dans des sources chaudes possédaient des flagelles, une caractéristique inconnue auparavant chez Chloroflexota. En revanche, leurs homologues océaniques manquaient de flagelles, ce qui suggère que ces structures ont été perdues au cours de l’adaptation évolutive aux environnements marins.

L’étude a également révélé d’autres traits surprenants chez la source chaude Dehalococcoidia. Certains de ces traits avaient disparu chez les bactéries qui avaient évolué pour vivre dans l’océan, tandis que les restes d’autres traits subsistaient. Par exemple, les Dehalococcoidia des sources chaudes et des océans présentaient une perte de parois cellulaires et un schéma d'évolution complexe pour les gènes liés à la consommation de composés végétaux. Cela suggère que ces bactéries comptent probablement sur la coopération avec d’autres micro-organismes de leur communauté pour décomposer le matériel végétal.

De plus, les chercheurs ont découvert que les sources chaudes Dehalococcoidia possédaient des enzymes permettant de synthétiser ou de dégrader les hormones végétales, ce qui indique que leurs homologues terrestres pourraient avoir la capacité de manipuler la croissance des plantes.

Comprendre l'histoire évolutive et les caractéristiques uniques des bactéries Chloroflexota pourrait avoir des implications importantes pour l'ingénierie des micro-organismes destinés à des applications telles que la production de biocarburants. En exploitant leurs diverses capacités métaboliques, les scientifiques pourraient être en mesure de développer des processus plus durables et plus efficaces dans diverses industries.

Des études plus approfondies sur ces bactéries pourraient faire la lumière sur l’utilisation potentielle de processus microbiens dans la production de biocarburants et d’autres applications durables.

Source : Marike Palmer et al, Les Dehalococcoidia thermophiles aux traits inhabituels mettent en lumière un passé inattendu, The ISME Journal (2023).