Superbolts : percer les mystères derrière les éclairs les plus puissants de la nature

Une étude révolutionnaire menée par des chercheurs de l’Université hébraïque de Jérusalem et de l’Université de Washington a mis en lumière le phénomène énigmatique des superbolts. Ces éclairs rares et étonnamment puissants, qui représentent moins de 1 % de tous les événements de foudre, peuvent libérer jusqu'à mille fois plus d'énergie que les éclairs ordinaires.

L’étude, qui englobe les données sur les éclairs collectées entre 2010 et 2018 auprès du réseau mondial de localisation de la foudre, a découvert un facteur crucial qui contribue à l’apparition des superéclairs. Les résultats révèlent que la proximité de la zone de charge électrique d'un nuage d'orage avec la surface de la terre ou de l'océan augmente la probabilité de superéclairs.

Les scientifiques ont déjà noté que des régions telles que l’océan Atlantique Nord-Est, la mer Méditerranée et le plateau de l’Altiplano au Pérou et en Bolivie ont une fréquence plus élevée d’éclairs super-éclairs. Ces zones se caractérisent par de courtes distances entre la zone de tarification et les eaux froides des océans ou les surfaces montagneuses de haute altitude.

L'explication réside dans le fait que la zone de chargement, où se produit l'électrification, est créée au-dessus du niveau de température de l'air de 0 °C (32 °F). L'air froid au-dessus de l'océan rapproche ce niveau de la surface, tandis que les montagnes de plus haute altitude provoquent une élévation de l'air, ce qui entraîne un refroidissement et une proximité du niveau 0 °C avec la surface. La distance plus courte entre la zone de charge et la surface de la terre ou de l’océan réduit la résistance électrique, conduisant à un courant plus élevé et à des éclairs plus intenses.

À l’aide de divers paramètres de données, notamment la hauteur de la surface des terres et de l’eau, la hauteur de la zone de chargement, la température des nuages ​​à différents niveaux et les concentrations d’aérosols dans les nuages, les chercheurs ont construit une carte mondiale mettant en évidence la relation entre ces facteurs et la force de la foudre. Étonnamment, ils n’ont trouvé aucune corrélation entre les éclairs superbes et les mélanges d’aérosols, tels que la poussière du désert, contredisant les études précédentes.

Comprendre la mécanique des superbolts est non seulement crucial pour prédire leur apparition et minimiser les dommages potentiels aux structures et aux navires, mais également pour comprendre l'impact du changement climatique. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si le réchauffement de la planète entraînera une augmentation ou une diminution des éclairs super-éclairs et comment les changements de température et d'humidité influenceront ces événements. L'équipe prévoit également d'étudier d'autres facteurs susceptibles de contribuer à la formation de superéclairs, tels que les variations du cycle solaire ou du champ magnétique terrestre.

Cette étude marque une avancée significative dans la résolution des mystères entourant les superbolts, offrant aux scientifiques une avancée majeure et une image plus claire de leur apparition. Bien qu’il reste encore beaucoup à explorer, ces découvertes constituent une pièce importante du puzzle, motivant des recherches plus approfondies pour élargir notre compréhension de ces phénomènes naturels extraordinaires.

Source : La recherche a été publiée dans le Journal of Geophysical Research Atmospheres.