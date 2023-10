Un chercheur de l'Université de l'Alberta développe des méthodes innovantes pour convertir le CO2 et le glycérol en matériaux à valeur ajoutée

Un chercheur de l'Université de l'Alberta au Canada a développé deux méthodes innovantes pour convertir le dioxyde de carbone (CO2) et le glycérol en matériaux à valeur ajoutée. Ces méthodes ont le potentiel de décarboner divers secteurs, notamment l’automobile, l’électronique, l’habillement, les adhésifs, l’emballage, les solvants et les produits pharmaceutiques.

L’un des processus se concentre sur la conversion du CO2 en méthanol, une méthode prometteuse pour transporter et stocker l’hydrogène sous forme liquide. Cependant, l'eau peut désactiver le catalyseur nécessaire à cette transformation. Le chercheur Yanet Rodriguez Herrero a développé un procédé pour préparer un catalyseur stable qui repousse l'eau, lui permettant de fonctionner efficacement à basse pression et température. Cela rend non seulement le processus de conversion moins gourmand en énergie, mais également plus efficace sur le plan économique.

Le deuxième procédé développé par Herrero vise à convertir le glycérol, un sous-produit de la production de biodiesel, en monomères. Ces monomères sont essentiels à la création de polymères, nécessaires à la production de biopolymères utilisés dans la consolidation des résidus fins fluides. Ce processus de conversion permet non seulement de répondre à la demande croissante de biocarburants, mais offre également une solution pour gérer l'excès de glycérol brut, réduisant ainsi les menaces environnementales.

Les deux procédés présentent des avantages prometteurs pour diverses industries, notamment les industries de l’énergie, de l’hydrogène, des biocarburants, de l’alimentation et de la chimie. En proposant des alternatives durables pour créer des produits à valeur ajoutée, ces méthodes offrent une situation gagnant-gagnant sur les plans économique et environnemental.

Source : Université de l'Alberta, Canada