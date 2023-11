Un nouveau rapport explore les stratégies microbiennes pour réduire les émissions de méthane

Un rapport récemment publié par l’Académie américaine de microbiologie se penche sur le rôle crucial des microbes dans la médiation des émissions de méthane et sur leur potentiel à atténuer le changement climatique. Le méthane, un puissant gaz à effet de serre, contribue grandement au réchauffement climatique. Avec son pouvoir de réchauffement environ 80 fois plus puissant que celui du dioxyde de carbone sur une période de 20 ans, la réduction des émissions de méthane est primordiale pour freiner la hausse des températures mondiales. Le rapport souligne l’importance de comprendre les diverses capacités métaboliques des microbes afin de développer des solutions microbiennes efficaces.

Plutôt que de se concentrer simplement sur la lutte directe contre les émissions de méthane, les chercheurs s’intéressent au rôle central que jouent les microbes dans les cycles biogéochimiques qui impliquent la production et la consommation de gaz à effet de serre. Ces organismes microscopiques ont la capacité à la fois de produire et de consommer du méthane, ce qui en fait des acteurs clés dans l’équation du changement climatique. En exploitant la connaissance des processus microbiens, les scientifiques peuvent travailler au développement de solutions innovantes pour lutter contre les émissions de méthane.

« En comprenant le rôle des microbes dans la médiation des émissions de méthane, nous ouvrons un large éventail de solutions prometteuses pour relever le défi climatique », déclare Vanessa Sperandio, présidente des gouverneurs de l'Académie. « Plus que jamais, la communauté scientifique doit travailler ensemble pour proposer de toute urgence ces solutions. »

Le rapport est issu d'un colloque organisé par l'American Society for Microbiology (ASM) et l'American Geophysical Union. Des experts de diverses disciplines et secteurs ont identifié des lacunes dans les connaissances qui nécessitent une exploration plus approfondie et des stratégies potentielles pour lutter contre les émissions de méthane. Les recommandations du rapport se concentrent sur l'exploitation de solutions microbiennes pour lutter contre les émissions provenant de quatre sources principales : la fermentation entérique chez les ruminants, les déchets animaux, les rizières et les décharges.

Pour compléter le rapport, l'ASM prévoit de publier une feuille de route de recherche sur l'atténuation du méthane microbien. Cette ressource pratique mettra en évidence les lacunes actuelles dans les connaissances et les priorités de recherche, permettant ainsi aux experts d'utiliser efficacement les microbes dans la lutte contre les émissions de méthane.

Grâce aux progrès des solutions microbiennes, nous avons la possibilité de faire des progrès significatifs dans la réduction des émissions de méthane. En reconnaissant le rôle vital des microbes dans le changement climatique, nous pouvons ouvrir des voies innovantes pour relever ce défi mondial urgent.

-

QFP

Comment les microbes affectent-ils le changement climatique ?

Les microbes ont un impact sur le changement climatique à travers des cycles biogéochimiques impliquant des gaz à effet de serre. Ils peuvent à la fois consommer et produire du méthane, un puissant gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique.

Pourquoi est-il important de réduire le méthane ?

Le méthane est environ 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone en termes de pouvoir réchauffant sur une période de 20 ans. La réduction des émissions de méthane est cruciale pour ralentir la hausse des températures mondiales à court terme.

Comment les microbes peuvent-ils contribuer à réduire les émissions de méthane ?

Les microbes jouent un rôle important dans la production et la consommation de méthane. Comprendre leurs diverses capacités métaboliques permet aux scientifiques de développer des solutions microbiennes pour lutter efficacement contre les émissions de méthane.

Quelles sont les principales sources d'émissions de méthane ?

Les principales sources d'émissions de méthane comprennent la fermentation entérique des ruminants (comme les vaches ou les moutons), les déjections animales, les rizières et les décharges.

Quel est l’objectif de la feuille de route de la recherche sur l’atténuation du méthane microbien ?

La feuille de route de recherche sur l’atténuation microbienne du méthane vise à identifier les lacunes dans les connaissances et les priorités de recherche que les experts peuvent exploiter pour utiliser les microbes dans la lutte contre l’augmentation des émissions de méthane.