Explorer les cycles autocatalytiques : vers une compréhension des origines de la vie

L'autocatalyse joue un rôle crucial dans la réplication et la durabilité de la vie. Une équipe de scientifiques de l'Université du Wisconsin-Madison a entrepris une étude pour comprendre les principes fondamentaux qui sous-tendent l'autocatalyse et ses implications potentielles pour la recherche de la vie au-delà de la Terre.

L'autocatalyse fait référence à une réaction chimique dans laquelle le produit de la réaction agit comme catalyseur pour la même réaction. En d’autres termes, la réaction est auto-entretenue et auto-promotionnelle. Les chercheurs se sont spécifiquement concentrés sur une classe de cycles autocatalytiques appelés cycles autocatalytiques basés sur la proportionnalité (CompAC).

Les chercheurs définissent d’abord le concept de proportionnalité dans les CompAC. La proportionnement implique la réaction entre une forme oxydée d'un élément ou d'un composé, notée MHi, et une forme réduite, notée MLo, entraînant la formation de deux MMed à l'état intermédiaire et des déchets associés, notés XComp,M. La stœchiométrie de cette réaction peut varier et, dans certains cas, d’autres espèces alimentaires peuvent également être impliquées.

L’équipe explore ensuite deux processus auxiliaires qui peuvent se produire dans les CompAC : les processus auxiliaires oxydatifs et réducteurs. Le processus oxydatif utilise un oxydant pour convertir MMed en MHi, conduisant à la formation d'un CompAC oxydatif. D'autre part, le processus réducteur implique un réducteur qui réduit MMed en MLo, formant un CompAC réducteur.

Pour mieux comprendre ces cycles, les chercheurs ont codé par couleur différents composants. Les autocatalyseurs, qui jouent un rôle central dans les cycles, sont soulignés. Les M à l'état intermédiaire sont surlignés en violet, rouge et or pour représenter respectivement leurs états les plus oxydés, intermédiaires et les plus réduits. L'oxydant et le réducteur, impliqués dans les processus auxiliaires, sont respectivement surlignés en bleu et en vert.

Comprendre les principes des cycles autocatalytiques met non seulement en lumière la complexité de la vie sur Terre, mais fournit également des informations précieuses sur les conditions potentielles nécessaires à l'émergence de la vie ailleurs dans l'univers. En identifiant les conditions les plus probables pour l’autocatalyse, les scientifiques peuvent concentrer leur recherche de vie sur des planètes présentant des caractéristiques similaires et un potentiel de réactions chimiques autonomes.

Ces recherches contribuent à l’exploration continue des origines de la vie et à la possibilité de trouver des formes de vie extraterrestres. En élargissant nos connaissances sur les principes fondamentaux qui sous-tendent la réplication et la durabilité de la vie, nous nous rapprochons de la découverte des mystères de l'univers.

Sources:

- L'universite de Wisconsin-Madison