Un nouveau livre de recettes chimiques guide la recherche de la vie extraterrestre

Les scientifiques ont dressé une liste complète de recettes chimiques susceptibles de former la vie, ce qui peut guider la recherche de vie sur des exoplanètes lointaines. Ces recettes impliquent des combinaisons de molécules du tableau périodique et génèrent des modèles de réactions auto-reproductrices appelés réactions autocatalytiques.

Les réactions autocatalytiques encouragent la répétition de la même réaction et sont considérées comme cruciales pour le maintien de la vie. Les chercheurs ont identifié 270 combinaisons de molécules ayant le potentiel d’une autocatalyse durable. Ces recettes peuvent aider les scientifiques à simuler les conditions observées sur des exoplanètes lointaines et à étudier le potentiel de vie.

Même s’il ne sera peut-être jamais possible de savoir avec certitude comment la vie est née sur Terre, les chercheurs pensent qu’en recréant les conditions planétaires dans un tube à essai, ils pourront comprendre la dynamique du maintien de la vie. En utilisant la liste de recettes récemment publiée, les scientifiques peuvent étudier le potentiel de vie sur les exoplanètes en simulant les conditions observées dans ces mondes lointains.

La recherche a également des implications pour filtrer les exoplanètes où la vie pourrait ne pas exister. En comprenant le type de réactions chimiques qui se produisent dans un environnement abiotique ou prébiotique, les scientifiques peuvent identifier plus facilement les biosignatures faussement positives. Ces connaissances aideront à affiner la recherche d’exoplanètes habitables et à concentrer les efforts sur celles ayant le plus grand potentiel d’accueil de la vie.

Dans l’ensemble, ce livre de recettes complet de recettes chimiques fournit des informations précieuses sur les biochimies potentielles qui pourraient exister au-delà de la Terre. Il ouvre de nouvelles voies pour l’exploration de la vie dans l’univers et améliore notre compréhension des conditions nécessaires à l’émergence de la vie.

