Libérer le potentiel des matériaux 2D pour la mémoire informatique

La célèbre loi de Moore, selon laquelle le nombre de transistors dans un circuit intégré double tous les deux ans, a été le moteur du progrès technologique. Cependant, l’industrie atteint désormais les limites physiques liées à la réduction de la taille des puces informatiques. Des chercheurs de South Dakota Mines explorent actuellement le potentiel des matériaux bidimensionnels (2D) pour révolutionner la mémoire informatique.

Les matériaux 2D, tels que le graphène, sont incroyablement fins, souvent d’une épaisseur de quelques atomes seulement. South Dakota Mines, grâce à son expertise en matière d’information et de science quantique, mène des recherches révolutionnaires sur des types spéciaux de matériaux 2D. Ces matériaux possèdent des propriétés structurelles et électriques uniques qui peuvent servir de petits interrupteurs ou de dispositifs de mémoire informatique, surpassant ainsi les technologies actuelles en termes d'efficacité énergétique et de polyvalence.

Le projet, soutenu par une subvention de 800,000 2 $ de la National Science Foundation, vise à développer des mémoires ferroélectriques à l'aide de matériaux 2D. Les mémoires ferroélectriques offrent des vitesses de lecture/écriture plus rapides, une endurance plus élevée et une consommation d'énergie inférieure par rapport aux dispositifs de mémoire conventionnels. La mise en œuvre de cette technologie dans le monde XNUMXD serait rentable et permettrait de surmonter les limitations de densité de stockage.

En plus de la recherche, le projet met fortement l'accent sur l'éducation et la sensibilisation. Des étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs sont impliqués dans le projet, et des opportunités sont offertes aux étudiants et aux enseignants de la maternelle à la 12e année pour en apprendre davantage sur la nanotechnologie. L’objectif est d’inspirer et de former la prochaine génération de scientifiques et d’ingénieurs dans le domaine de la science et de l’ingénierie de l’information quantique (QISE).

South Dakota Mines collabore avec l'Université du Nebraska-Lincoln à la recherche de nouvelles formes de mémoire informatique, avec un accent particulier sur l'informatique quantique. Ce financement, ainsi que la participation à la MonArk Quantum Foundry, non seulement feront progresser et amélioreront la cybersécurité, mais créeront également un potentiel pour de nouvelles entreprises et des emplois de haute technologie dans le Dakota du Sud.

Le projet est soutenu par le Bureau des activités intégrées (OD/OIA) de la National Science Foundation, le Programme établi pour stimuler la recherche compétitive (EPSCoR) et le Programme des frontières technologiques (TIP/TF).

Sources:

– Mines du Dakota du Sud (https://www.sdsmt.edu/)