Les espèces de protérosuchidés nouvellement découvertes fournissent un aperçu des anciens reptiles

Une découverte révolutionnaire réalisée par une équipe internationale de paléontologues a dévoilé une espèce de protérosuchidé jusqu'alors inconnue en Inde, mettant en lumière le monde diversifié des anciens reptiles qui parcouraient la Terre il y a 250 millions d'années. Cette découverte, publiée dans la revue Royal Society Open Science, offre des informations précieuses sur l'évolution des archosauriformes et leur rôle à la suite de l'extinction massive du Permien-Trias.

Les protérosuchidés, des reptiles qui ressemblent beaucoup aux crocodiles modernes, étaient un groupe d'archosaures qui prospéraient sur la Pangée, le supercontinent qui a émergé après l'extinction massive du Permien-Trias, qui a vu la perte d'innombrables espèces. Le nouveau fossile a été découvert dans des formations rocheuses remontant à environ 250 millions d'années, quelques millions d'années seulement après l'extinction de la fin du Permien.

Grâce à un examen rigoureux du fossile, l’équipe l’a identifié comme une espèce de protérosuchidé jusqu’alors inconnue, en le nommant Samsarasuchus pamelae. Des comparaisons avec d'autres protérosuchidés de la dernière période du Permien en Europe de l'Est et du début du Trias en Chine et en Afrique du Sud ont révélé des caractéristiques anatomiques distinctes, telles que leur corps long et mince et leur museau en forme de crocodile, qui se terminait par un affaissement distinctif vers le bas. Cette forme unique du museau a probablement joué un rôle dans la sécurisation des proies des reptiles.

De plus, des recherches antérieures ont montré que les protérosuchidés présentaient une large gamme de tailles, allant de 1.5 à 4 mètres de longueur. Ces reptiles possédaient des structures auditives capables de détecter les sons de basse fréquence, ce qui suggère qu'ils étaient principalement adaptés à un mode de vie aquatique.

Le fossile a été découvert dans les formations rocheuses près du village de Deoli, dans l’ouest du Bengale, en Inde. Les chercheurs ont découvert pour la première fois plusieurs fossiles de vertèbres sur le site en 2015 et les étudient depuis. Il s’agit d’une découverte exceptionnelle car des exemples de paratypes et d’holotypes de la nouvelle espèce ont été trouvés à proximité les uns des autres.

Cette découverte enrichit notre compréhension du monde antique et de la diversité de la vie qui existait pendant cette période critique. L'étude des protérosuchidés fournit des informations cruciales sur l'évolution et l'adaptation des reptiles après l'extinction massive, ouvrant une fenêtre sur les écosystèmes complexes qui ont façonné l'histoire de la Terre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un protérosuchidé ?

Un protérosuchidé est un ancien reptile étroitement lié aux archosaures, le groupe qui comprend les oiseaux et les dinosaures. Les protérosuchidés ressemblaient aux crocodiles modernes et vivaient sur le supercontinent Pangée après l’extinction massive du Permien-Trias.

Qu’est-ce qui est significatif dans la nouvelle espèce de protérosuchidés découverte en Inde ?

La nouvelle espèce de protérosuchidés, nommée Samsarasuchus pamelae, fournit des informations précieuses sur l'évolution et la diversification de ces anciens reptiles après l'extinction massive. Ses caractéristiques anatomiques uniques, notamment son museau tombant vers le bas, contribuent à notre compréhension des adaptations des protérosuchidés pour la chasse et la survie.

Où le fossile a-t-il été découvert ?

Le fossile a été trouvé dans des formations rocheuses près du village de Deoli, dans l’ouest du Bengale, en Inde.

Quelle est l’importance de cette découverte par rapport à l’extinction massive du Permien-Trias ?

La découverte de la nouvelle espèce de protérosuchidés aide les scientifiques à mieux comprendre le rétablissement et la diversification des reptiles après l'extinction massive du Permien-Trias, qui fut l'un des événements d'extinction les plus graves de l'histoire de la Terre.

Comment cette découverte contribue-t-elle à notre connaissance des anciens écosystèmes terrestres ?

L'étude des espèces de protérosuchidés fournit des informations précieuses sur les écosystèmes complexes qui existaient pendant la transition Permien-Trias. Les résultats contribuent à notre compréhension des interactions entre les différentes espèces et de la manière dont elles se sont adaptées à l'environnement post-extinction.

Source : [Réseau Science X](https://phys.org/news/2023-10-proterosuchid-species-million-years-india.html)