Nouvelle approche pour l’impression 3D à basse température de microstructures de verre

Des chercheurs du Georgia Institute of Technology ont développé une approche révolutionnaire pour l’impression 3D de microstructures de verre à basse température en utilisant la lumière ultraviolette. Cette méthode innovante réduit considérablement la chaleur requise et raccourcit le temps de durcissement, ce qui la rend idéale pour produire de petites lentilles en verre et autres structures pour les dispositifs médicaux et les applications de recherche.

Contrairement aux processus traditionnels de fabrication du verre qui nécessitent des températures de 1,100 220 °C, l'approche de l'équipe de Georgia Tech ne nécessite que des températures d'environ 3 °C. Cette avancée permet non seulement d'économiser de l'énergie, mais permet également de produire des composants microélectroniques dotés de structures en verre. Les matériaux semi-conducteurs utilisés en microélectronique ne pouvant pas résister aux températures élevées, ce procédé d’impression XNUMXD à basse température constitue une solution viable.

L’utilisation de la lumière ultraviolette, en particulier de la lumière UV profonde, pour convertir une résine photosensible en verre est un aspect clé de cette méthode. L’équipe a utilisé une photorésine basée sur un polymère mou largement utilisé appelé PDMS, éliminant ainsi le besoin de nanoparticules de silice supplémentaires. Il en résulte un verre hautement transparent, aussi lisse que le verre de silice fondue fabriqué dans le commerce, sans aucun problème optique potentiel associé aux nanoparticules ajoutées.

De plus, la production de microstructures de verre selon cette approche offre plusieurs avantages. Les dispositifs microfluidiques, couramment utilisés pour étudier les cellules ou les biofluides en mouvement, pourraient bénéficier de la résistance à la corrosion du verre par rapport aux matériaux polymères. En outre, le respect du climat de ce processus est remarquable. Les besoins réduits en énergie de chauffage et la réduction des ressources impliquées contribuent à sa durabilité.

Dirigés par le professeur H. Jerry Qi, les travaux de l'équipe de Georgia Tech ont des implications significatives pour diverses industries, notamment la santé et la recherche. Leur approche basée sur les données et leur succès dans la fabrication de céramiques dans des conditions douces ouvrent la voie à de nouvelles avancées dans les technologies d'impression 3D.

