La dernière enquête internationale estime la présence de 1.4 million de cétacés dans l'Atlantique européen

Une récente enquête internationale à grande échelle, connue sous le nom de SCANS-IV, a révélé qu'il y avait plus de 1.4 million de baleines, de dauphins et de marsouins dans l'Atlantique européen. Les résultats de l'enquête ont été présentés lors de la réunion du comité consultatif de l'ASCOBANS et coordonnés par le Dr Anita Gilles de l'Université de médecine vétérinaire de Hanovre en Allemagne.

SCANS-IV est la quatrième étude d'une série qui a débuté en 1994, dans le but de déterminer la taille et la répartition de la population de cétacés dans les eaux atlantiques européennes. Mobilisant huit petits avions et un navire de recherche, l'enquête a couvert une superficie de 1.7 million de kilomètres carrés, du sud de la Norvège au Portugal.

L'enquête a révélé que les espèces les plus abondantes dans l'Atlantique européen étaient les marsouins communs, les dauphins communs et les dauphins rayés. D'autres espèces estimées présentes comprenaient les grands dauphins, les dauphins à nez blanc et les dauphins à flancs blancs. L'étude a également estimé la présence de baleines plongeant en profondeur, telles que les globicéphales, les cachalots et les baleines à bec, ainsi que de baleines à fanons filtreuses, notamment les petits rorquals et les rorquals communs.

Les résultats ont révélé des tendances intéressantes dans la répartition des cétacés. La présence de dauphins communs a augmenté dans certaines zones, comme la mer Celtique et le sud-ouest du Royaume-Uni, indiquant une expansion de l'aire de répartition de la population vers le nord. En revanche, la répartition des marsouins communs en mer du Nord s’est déplacée du nord-ouest vers le sud, avec une répartition encore plus étendue dans la Manche.

L'enquête a également souligné la nécessité de mesures de conservation pour certaines populations. La population de marsouins communs dans l’ouest de la mer Baltique, dans les mers de la Ceinture et dans le sud du Kattegat a montré des signes de déclin, en raison de niveaux non durables de prises accessoires dans les pêcheries. L'équipe SCANS est impatiente d'intégrer les résultats du programme irlandais ObSERVE pour développer davantage l'image de l'abondance et de la répartition des espèces.

Dans l'ensemble, les résultats de SCANS-IV ont considérablement élargi nos connaissances sur les espèces de cétacés dans les eaux atlantiques européennes, fournissant des informations précieuses pour les efforts de conservation et les évaluations de l'état des populations. L'enquête était le fruit d'un effort de collaboration entre des scientifiques de huit pays riverains de l'Atlantique et a été soutenue par les gouvernements respectifs.

Sources : résultats de l'enquête SCANS-IV présentés lors de la réunion du comité consultatif de l'ASCOBANS