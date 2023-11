Une nouvelle perspective sur l'assemblage hiérarchique des polymères conjugués achiraux

Des chercheurs de l’Université de l’Illinois Urbana-Champaign et de l’Université Purdue ont récemment publié un article technique intitulé « Les changements moléculaires subtils modulent largement les assemblages hélicoïdaux chiraux de polymères conjugués achiraux en réglant l’agrégation solution-état ». Dans cette étude, les scientifiques explorent les structures globales à l’état solution des polymères conjugués achiraux et leur impact sur l’assemblage hélicoïdal chiral hiérarchique.

Comprendre les structures agrégées et l'assemblage des polymères conjugués est essentiel pour contrôler la morphologie des films minces solides et leurs propriétés électroniques. Cependant, cette tâche s’est avérée difficile en raison du comportement d’agrégation complexe. Les chercheurs se sont concentrés sur un copolymère achiral diketopyrrolopyrrole-quaterthiophène (DPP-T4) et sur deux analogues structuraux présentant des changements moléculaires subtils : DPP-T2M2 fonctionnalisé avec des groupes méthyle et DPP-T2F2 fonctionnalisé avec des atomes de fluor.

En utilisant l’analyse de diffusion des rayons X aux petits angles et diverses techniques d’imagerie microscopique, les chercheurs ont identifié des structures globales distinctes dans chaque solution DPP. DPP-T2F2 a formé des agrégats de fibres 1D semi-cristallines avec une structure interne fortement liée, tandis que DPP-T2M2 a formé des agrégats de fibres 1D semi-cristallines avec une structure interne faiblement liée. En revanche, le DPP-T4 présentait des agrégats en feuillets 2D hautement cristallins.

Ces agrégats nanoscopiques se sont ensuite développés en mésophases de cristaux liquides (LC) hélicoïdaux chiraux lyotropes à des concentrations de solution élevées. Il est intéressant de noter que la dimensionnalité des agrégats de solution a joué un rôle crucial dans la modulation des pas hélicoïdaux chiraux hiérarchiques à des échelles nanoscopiques à micrométriques. Les agrégats de feuilles 2D plus rigides du DPP-T4 ont créé des longueurs de pas beaucoup plus grandes que les agrégats de fibres 1D plus flexibles.

Une découverte fascinante était la mésophase rayée et courbée de DPP-T2F2, composée d'agrégats de fibres 1D hautement ordonnés et rigides, présentant un facteur de dissymétrie anisotrope (facteur g) pouvant atteindre 0.09. Cette étude ouvre des possibilités pour le domaine émergent de la (opto)électronique chirale, en fournissant un aperçu de l'assemblage hiérarchique à l'état de solution de polymères conjugués et de l'assemblage hélicoïdal chiral de semi-conducteurs organiques achiraux.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q: Que sont les assemblages hélicoïdaux chiraux de polymères conjugués achiraux ?



A: Les assemblages hélicoïdaux chiraux font référence à la formation de structures hélicoïdales à partir de polymères conjugués achiraux (non chiraux). Ces structures présentent une torsion le long de leur axe, créant des propriétés optiques et électroniques uniques.

Q: Quel est l’impact des dimensions des agrégats de solutions sur les pas hélicoïdaux chiraux hiérarchiques ?



A: La dimensionnalité des agrégats de solutions, tels que les agrégats de fibres 1D ou les agrégats de feuilles 2D, module largement la longueur du pas des assemblages hélicoïdaux chiraux. Les agrégats de feuilles 2D rigides ont tendance à créer des longueurs de pas plus grandes que les agrégats de fibres 1D plus flexibles.

Q: Quelles sont les applications potentielles de cette recherche ?



A: Cette recherche fournit des informations fondamentales sur l’assemblage de polymères conjugués achiraux, en particulier leur assemblage hélicoïdal chiral. Comprendre ces processus d'assemblage peut ouvrir la voie aux progrès de l'(opto)électronique chirale et à la conception de nouveaux matériaux dotés de propriétés optiques et électroniques sur mesure.

[Source : Université de l'Illinois Urbana-Champaign]