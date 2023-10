Les astronomes acquièrent de nouvelles connaissances sur le champ magnétique du Soleil

Une équipe de scientifiques internationaux, comprenant des chercheurs de l'Université de Sheffield au Royaume-Uni, a réalisé une avancée significative dans la compréhension du champ magnétique solaire. Grâce aux données collectées par le télescope solaire Daniel K. Inouye (DKIST) à Hawaï, le télescope solaire le plus puissant au monde, les scientifiques ont pu obtenir des détails sans précédent sur le champ magnétique de la surface « calme » du Soleil. Ces données ont des implications pour notre compréhension du transfert d’énergie entre les différentes couches du Soleil et peuvent aider à expliquer pourquoi la couche la plus externe, connue sous le nom de couronne, est des centaines de fois plus chaude que la surface.

L’une des principales conclusions de ces observations est la découverte d’un motif en forme de serpent dans le champ magnétique de la basse atmosphère solaire, également connue sous le nom de chromosphère. Ce modèle est crucial pour notre compréhension des phénomènes énergétiques qui se produisent dans le Soleil, tels que le chauffage du plasma solaire jusqu'à des millions de Kelvins et l'apparition de puissantes explosions connues sous le nom d'éjections de masse coronale (CME). Les chercheurs pensent que les variations complexes à petite échelle dans la direction du champ magnétique, cohérentes avec le motif en forme de serpent, sont révélatrices d'un processus appelé reconnexion magnétique, dans lequel des champs magnétiques opposés interagissent et libèrent de l'énergie.

Des recherches antérieures sur les différences de température entre la couronne et la surface se sont concentrées sur les taches solaires, de grandes régions hautement magnétiques à la surface du Soleil. Cependant, la présente étude a révélé la complexité des orientations du champ magnétique dans ce que l’on appelle le « soleil tranquille », qui est recouvert de cellules convectives plus petites appelées granules. Ces granules contiennent des champs magnétiques plus faibles mais plus dynamiques, qui peuvent jouer un rôle dans l'équilibre du bilan énergétique de la chromosphère.

Le DKIST, inauguré en 2022, a doté les scientifiques de capacités d’observation du Soleil sans précédent. Cela leur permet d'observer les caractéristiques du Soleil avec un niveau de détail étonnant, semblable à celui d'une petite pièce de monnaie à une distance considérable. Le télescope est le fruit d'une collaboration entre diverses institutions, dont l'Université Queen's de Belfast, l'Observatoire solaire national, l'Institut Max Planck de recherche sur le système solaire et l'Université Eötvös Loránd.

En mettant en lumière la nature complexe du champ magnétique du Soleil, cette recherche nous rapproche d'une compréhension globale de notre étoile source de vie.

-

Sources:

– Université de Sheffield

- Université Queen's de Belfast

– Observatoire National Solaire

Définitions:

– Reconnexion magnétique : processus dans lequel des champs magnétiques opposés interagissent et libèrent de l’énergie.

– Éjections de masse coronale (CME) : puissantes explosions qui se produisent dans la couronne solaire, libérant une quantité massive de plasma et de rayonnement électromagnétique.

(Cet article est basé sur les informations d'un article original publié par Devdiscourse)