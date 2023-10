Des modèles récemment découverts dans les couches du Soleil donnent un aperçu du mystère solaire

By

Les astronomes ont fait des progrès significatifs dans la résolution de l'un des mystères persistants du soleil en capturant des données révolutionnaires sur le champ magnétique solaire. Les données ont été collectées par le télescope solaire Daniel K Inouye (DKIST) à Hawaï, le télescope solaire le plus puissant au monde. Les données capturées ont fourni les représentations les plus détaillées du champ magnétique du soleil sur sa surface « calme ».

L'équipe internationale de scientifiques impliqués dans la recherche, comprenant des chercheurs de l'Université de Sheffield, estime que ces données ont des implications pour la compréhension du transfert d'énergie entre les couches du soleil. Cela pourrait également aider à expliquer pourquoi la couche la plus externe du Soleil, connue sous le nom de couronne, est des centaines de fois plus chaude que la surface, connue sous le nom de photosphère, ce qui est contraire à ce à quoi on pourrait s'attendre.

Les observations du DKIST révèlent et confirment une topologie serpentine du champ magnétique dans la basse atmosphère solaire, connue sous le nom de chromosphère. Comprendre la géométrie du champ magnétique est crucial pour comprendre les différents phénomènes énergétiques qui déterminent la dynamique du plasma dans l'atmosphère solaire. On pense également que ces champs magnétiques sont responsables des plus grandes explosions du système solaire, connues sous le nom d’éjections de masse coronale (CME).

Le DKIST, inauguré en 2022, est un télescope optique solaire révolutionnaire qui permet des observations record du soleil. Le télescope a un pouvoir de résolution équivalent à celui d’une pièce de 50 pence à Manchester depuis Londres. Le projet, dirigé par l'Université Queen's de Belfast en collaboration avec diverses institutions, a exploité la puissance du DKIST pour révéler un nouveau modèle complexe d'énergie dans le champ magnétique solaire qui ressemble à une variation semblable à celle d'un serpent.

Les études précédentes sur les variations de chaleur entre la couronne et la photosphère se sont principalement concentrées sur les taches solaires, qui sont de vastes régions hautement magnétiques. Cependant, les chercheurs ont découvert que ce qu'on appelle le « soleil tranquille » contient des cellules convectives appelées « granules » qui ont des champs magnétiques plus faibles mais plus dynamiques. Ces granules pourraient détenir la clé pour équilibrer le bilan énergétique de la chromosphère.

L’équipe de recherche a utilisé DKIST pour observer des variations à petite échelle dans la direction du champ magnétique dans la photosphère silencieuse. La découverte inattendue d’un motif complexe cohérent avec une variation d’orientation magnétique semblable à celle d’un serpent suggère la libération d’énergie par un processus appelé reconnexion magnétique. C’est à ce moment-là que deux champs magnétiques orientés dans des directions opposées interagissent et libèrent de l’énergie qui contribue au réchauffement atmosphérique.

Ces découvertes rapprochent les scientifiques de la compréhension des mystères du soleil. En élucidant les complexités du champ magnétique solaire, les chercheurs espèrent faire la lumière sur les mécanismes responsables de l'alimentation du soleil et sur son comportement explosif.

