Les astronomes obtiennent de nouvelles informations sur le champ magnétique du Soleil grâce à un télescope solaire de pointe

Les astronomes ont fait des progrès significatifs dans la résolution des mystères du champ magnétique solaire, grâce aux données révolutionnaires collectées par le télescope solaire Daniel K. Inouye (DKIST) à Hawaï. Ce puissant télescope solaire, exploité par la National Science Foundation (NSF) des États-Unis, a fourni à ce jour les représentations les plus détaillées du champ magnétique solaire.

L'une des principales conclusions de ces données est la découverte d'une topologie serpentine ou semblable à un serpent dans le champ magnétique de la surface « calme » du Soleil, également connue sous le nom de chromosphère. Cette nouvelle connaissance de la géométrie du champ magnétique est cruciale pour comprendre les phénomènes énergétiques qui déterminent la dynamique du plasma dans l’atmosphère solaire.

Les chercheurs, dont des scientifiques de l'Université de Sheffield au Royaume-Uni, pensent que ces données peuvent aider à résoudre une énigme de longue date en astrophysique : la différence drastique de températures entre la couche la plus externe du Soleil, connue sous le nom de couronne, et sa surface, la photosphère. La couronne est des centaines de fois plus chaude que la photosphère, contrairement à ce à quoi on pourrait s’attendre.

Le motif en forme de serpent dans le champ magnétique peut jouer un rôle dans l'énergie du plasma solaire à des températures de plusieurs millions de Kelvins. On pense également que ces champs magnétiques sont responsables des plus grandes explosions du système solaire, connues sous le nom d’éjections de masse coronale (CME).

Auparavant, la plupart des recherches sur les variations de chaleur entre la couronne et la photosphère se concentraient sur les taches solaires, de grandes régions hautement magnétiques à la surface du Soleil. Cependant, les nouvelles découvertes soulignent l’importance d’étudier le « soleil tranquille » et ses cellules convectives appelées « granules », qui hébergent des champs magnétiques plus faibles mais plus dynamiques.

Le pouvoir de résolution sans précédent du DKIST a permis aux chercheurs de détecter les variations complexes de la direction du champ magnétique, suggérant l'apparition d'une reconnexion magnétique. Ce processus implique que deux champs magnétiques pointant dans des directions opposées interagissent et libèrent de l'énergie qui contribue au réchauffement de l'atmosphère solaire.

Les recherches menées par une équipe internationale de scientifiques, dont ceux de l'Université Queen's de Belfast, du National Solar Observatory de la NSF et de l'Institut Max Planck pour la recherche sur le système solaire en Allemagne, ont été publiées dans Astrophysical Journal Letters.

Cette avancée représente une étape importante vers la compréhension du fonctionnement de notre étoile vitale, le Soleil. Le télescope solaire DKIST a ouvert de nouvelles voies en physique solaire et a fourni des résultats fascinants qui ont suscité l’enthousiasme des scientifiques de différentes institutions.

Source : Université de Sheffield, Conseil des installations scientifiques et technologiques, Université Queen's de Belfast.