Examen plus approfondi des éruptions solaires dans le système TRAPPIST-1 avec le télescope spatial James Webb

Les astrophysiciens ont utilisé le télescope spatial James Webb (JWST) pour étudier les éruptions solaires dans le système TRAPPIST-1, une petite étoile située à environ 40 années-lumière de la Terre. Les résultats de cette étude pourraient aider les scientifiques à rechercher des exoplanètes qui ressemblent à la Terre et pourraient potentiellement abriter la vie.

Les mondes petits et rocheux que les scientifiques espèrent explorer avec le télescope Webb sont des naines M en orbite, ou naines rouges, qui sont des étoiles volatiles. TRAPPIST-1 est l'une de ces étoiles, hébergeant sept planètes connues. Bien qu'il soit à peine plus gros que Jupiter, TRAPPIST-1 émet de grandes éruptions plusieurs fois par jour, propageant des radiations loin dans l'espace. Cela rend difficile l’observation des planètes autour des naines rouges, car les éruptions peuvent interférer avec la détection des atmosphères.

Pour surmonter ce défi, les chercheurs ont utilisé le JWST pour enregistrer une série d'éruptions cutanées de TRAPPIST-1 et ont développé une méthode mathématique pour séparer la lumière provenant des éruptions du rayonnement régulier de l'étoile. Cela a permis d’obtenir des images potentiellement plus claires des planètes et de leurs atmosphères.

TRAPPIST-1 est particulièrement intéressante en raison de ses trois petites planètes rocheuses situées dans la zone habitable, où de l'eau pourrait potentiellement exister à la surface. Le télescope Webb est utilisé pour rechercher des traces atmosphériques autour de ces planètes, bien qu'une étude récente dirigée par Olivia Lim n'ait détecté aucune atmosphère autour de l'une des planètes, TRAPPIST-1 b.

En étudiant en détail les éruptions de TRAPPIST-1 et en supprimant leurs effets des observations, les chercheurs espèrent collecter des données plus précises sur les planètes du système. Ils pensent également que cette approche pourrait être appliquée à d’autres systèmes stellaires similaires proches de la Terre.

En conclusion, l’étude des éruptions solaires dans le système TRAPPIST-1 à l’aide du JWST fournit des informations précieuses pour l’exploration future des exoplanètes et la compréhension de l’impact des éruptions solaires sur la détection atmosphérique.

Sources:

– The Astrophysical Journal (à paraître)

– Olivia Lim et David Lafrenière, Université de Montréal (Collaboration NEAT)