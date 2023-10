Test de lasers spatiaux pour les communications dans l'espace lointain : la mission Psyché de la NASA

By

La mission Psyché de la NASA, dont le lancement est prévu aujourd'hui, permettra non seulement d'explorer un astéroïde métallique, mais également de tester un nouveau système de communication. L'expérience Deep Space Optical Communications (DSOC) vise à évaluer un système de communication laser qui pourrait améliorer la transmission des informations provenant de missions dans l'espace lointain, telles que de futures expéditions vers Mars.

La NASA s'appuie actuellement sur le Deep Space Network (DSN) pour communiquer avec ses vaisseaux spatiaux dans des régions lointaines de l'espace. DSN se compose de trois sites situés en Californie, en Espagne et en Australie, stratégiquement positionnés dans le monde entier pour garantir la détection des signaux quelle que soit la direction de la Terre. Cependant, la vitesse de la lumière impose un délai de communication pouvant aller jusqu’à 20 minutes entre la Terre et Mars, qui ne peut être diminué.

Au lieu de tenter d'améliorer la vitesse de communication, la NASA vise à augmenter la bande passante du réseau pour s'adapter au volume croissant de données provenant des missions spatiales. À mesure que les missions deviennent plus sophistiquées, leurs instruments génèrent de plus grandes quantités de données à transmettre. Pour résoudre ce problème, la NASA améliore les antennes paraboliques de communication au sol conçues à l'origine pour les communications radio afin de gérer les communications laser (optiques).

L'introduction des communications laser offre des avantages significatifs par rapport aux communications radio traditionnelles. Les systèmes laser ont le potentiel de transmettre jusqu’à dix fois plus de données dans le même laps de temps. Pour valider ces systèmes, la NASA teste depuis plusieurs années des systèmes de démonstration en orbite autour de la Terre et va désormais tester la technologie sur la mission Psyché. L'expérience DSOC évaluera l'utilisation des communications laser dans une véritable mission dans l'espace lointain au cours des deux premières années du voyage de Psyché vers la ceinture principale d'astéroïdes.

Les données collectées par le télescope Hale de l'observatoire Palomar de Caltech, avec son diamètre de 200 pouces (5.1 mètres), seront utilisées pour tester le système DSOC sur des distances allant jusqu'à 240 millions de miles. Cette mission ouvrira la voie à des communications spatiales plus efficaces et à plus large bande passante, révolutionnant ainsi les futures explorations spatiales.

