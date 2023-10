L'exposition Maureen O'Hara s'ouvre au Foynes Flying Boat Museum

By

Le Foynes Flying Boat Museum de Co Limerick a récemment dévoilé une nouvelle exposition de plusieurs millions d'euros consacrée à la légende hollywoodienne et ancienne résidente de Glengarriff, Maureen O'Hara. L'espace d'exposition, d'un coût de 5 millions d'euros, présente une vaste collection de souvenirs rassemblés par Maureen et généreusement offerts au musée par son petit-fils, Conor Beau Fitzsimons.

La collection comprend des robes de bal célèbres, des bijoux, des photos de studio et des accessoires tirés de nombreux films de Maureen. Il présente également des robes et des robes qu'elle portait lors des grands événements hollywoodiens, ainsi que des meubles de sa maison de Glengarriff. Une exposition notable est l'Oscar pour l'ensemble de la carrière de Maureen, ainsi que le piège à poney qui l'a transportée avec la légende du cinéma John Wayne pendant le tournage de The Quiet Man.

Le musée a exprimé sa gratitude envers Conor Beau Fitzsimons pour sa générosité en contribuant à une collection aussi incroyable. En novembre 2016, de nombreux effets personnels et souvenirs de cinéma de Maureen ont été vendus aux enchères à New York, pour un montant impressionnant de près de 500,000 XNUMX €. Parmi les points forts de la vente aux enchères figuraient le scénario personnel de Maureen, Quiet Man, une veste en tweed portée dans le même film, une paire de vases Meissen de sa maison de Glengarriff et des tasses présentées par John Wayne.

Conor Beau Fitzsimons a partagé qu'il avait promis à sa grand-mère de garder son héritage vivant et c'est pourquoi il a fait don d'une partie importante de sa collection au musée Foynes. Il pense que cette collection est un trésor de souvenirs du monde glamour d'une belle femme et d'une véritable légende hollywoodienne, qu'il souhaite partager avec ses fans en Irlande et dans le monde entier.

