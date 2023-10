L'Université Northwestern a réalisé une percée significative dans le domaine du captage du carbone de l'atmosphère grâce à sa technique innovante de « balancement de l'humidité ». Contrairement au captage traditionnel du carbone qui cible les émissions de dioxyde de carbone (CO2) directement provenant des processus industriels, la nouvelle méthode connue sous le nom de Direct Air Capture (DAC) se concentre sur l’extraction du carbone de l’air lui-même.

La technique de balancement de l'humidité capture le CO2 à faible humidité et le libère à des niveaux plus élevés, inspirée par la relation entre l'eau et le dioxyde de carbone. Ce qui distingue cette recherche, c’est l’utilisation de méthodologies cinétiques et d’une variété d’ions, permettant d’extraire le carbone de presque n’importe quel endroit.

L'auteur principal de l'étude, Vinayak P. Dravid, explique que la recherche élargit non seulement les options de capture des ions de carbone, mais contribue également à élucider les aspects fondamentaux des interactions fluide-surface. La technique offre l’avantage de coûts énergétiques minimes, car elle peut exploiter des environnements dotés de réservoirs naturels d’air humide et sec.

L’équipe a considérablement augmenté le nombre d’ions utilisables pour le captage du carbone et identifié des systèmes très performants. Les méthodes traditionnelles de captage du carbone nécessitent souvent une énergie importante pour libérer et réutiliser le CO2 capturé, ce qui les rend moins adaptées aux grands domaines opérationnels comme l'agriculture, la fabrication du béton et de l'acier.

Les chercheurs ont élargi leur exploration pour inclure une gamme plus large d’ions, les ions de plus haute valence tels que les phosphates se révélant les plus efficaces. Ils ont également découvert l’efficacité d’autres ions comme le silicate et le borate. Grâce à d’autres expériences et à la modélisation informatique, l’équipe vise à découvrir les raisons du succès de certains ions.

La technique du balancement de l’humidité a le potentiel de remodeler le paysage de la conservation et de la restauration de l’environnement. Le carbone capturé peut être concentré, stocké ou réutilisé, offrant ainsi une méthode directe et efficace de captage du carbone de l'atmosphère.

Alors que le monde continue de donner la priorité à la réduction de l’empreinte carbone, la technologie de captage du carbone joue un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. En progressant et en investissant dans des méthodes innovantes telles que le balancement de l'humidité, nous faisons un pas important vers un avenir plus vert et plus durable.

Source : Université Northwestern, Sciences et technologies de l'environnement