Un nouveau modèle révèle un mouvement synchronisé des cils piloté par les régions frontalières

Une étude récente menée par des scientifiques du MPI-DS a découvert un modèle organisationnel commun partagé par divers systèmes, notamment la foule dans un stade de football, les pattes d'un mille-pattes et les cils de nos poumons.

La coordination des battements des cils est essentielle pour leur mouvement synchronisé. Contrairement aux actions coordonnées des supporters de football ou au système nerveux central contrôlant les pattes d'un mille-pattes, les cils ne disposent pas d'un système de contrôle centralisé. Cependant, ils s’appuient sur des interactions non réciproques et sur l’influence des régions frontalières pour parvenir à la synchronisation.

Les chercheurs ont souligné le rôle crucial des régions frontalières dans la coordination des cils. Lorsque les cils battent ensemble, ils se synchronisent en battant légèrement avant leurs voisins d'un côté et légèrement après leurs voisins de l'autre côté, créant ainsi un motif en forme de vague. Cette synchronisation est initiée par les régions frontalières et facilitée par le fluide entourant les cils.

Il est intéressant de noter que les cils proches les uns des autres n’exercent pas la même force les uns sur les autres. Selon leur position, un cil peut être plus affecté par son voisin que l'inverse. Ce phénomène, en particulier dans les systèmes ciliaires densément peuplés, conduit à un motif dirigé et non réciproque qui forme une vague.

Les régions frontalières agissent comme des stimulateurs cardiaques, entraînant d’autres cils en cascade. Cette observation remet en question les modèles précédents qui supposaient que les limites perturbaient l’ordre.

Ce nouveau modèle offre un aperçu de l'auto-organisation de la matière vivante et met en évidence l'importance des propriétés de surface dans la compréhension des mécanismes de synchronisation. Les résultats comblent le fossé entre les échelles microscopiques et macroscopiques, révélant des similitudes frappantes dans les principes organisationnels.

Dans l’ensemble, cette étude met en lumière le rythme coordonné des battements des cils et le rôle joué par les régions frontalières dans la conduite de leur mouvement synchronisé.

La source:

