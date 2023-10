Mission Psyché de la NASA : exploration de l'astéroïde riche en métaux

By

La NASA se prépare pour une autre mission sur un astéroïde appelée Psyché, qui vise à étudier un astéroïde du même nom. Le vaisseau spatial devrait être lancé jeudi à bord d’une fusée SpaceX Falcon Heavy et entreprendra un voyage de six ans vers la ceinture d’astéroïdes, où se trouve Psyché. Une fois sur place, le vaisseau spatial orbitera autour de l'astéroïde pendant deux ans, collectant des données sur sa composition, son âge et sa topographie.

La mission Psyché est motivée par le désir de mieux comprendre la Terre. Bien que nous ayons des connaissances sur la croûte et le manteau terrestres, le noyau reste largement mystérieux en raison de sa localisation profonde. Les astéroïdes riches en métaux, comme Psyché, découverts dans la ceinture d'astéroïdes, constituée de vestiges de la formation du système solaire il y a des milliards d'années, pourraient contenir des indices sur le noyau terrestre.

Grâce aux informations limitées obtenues à partir de télescopes tels que le télescope spatial Hubble de la NASA et l'Observatoire stratosphérique d'astronomie infrarouge (SOFIA), aujourd'hui à la retraite, les scientifiques ont découvert que Psyché est un astéroïde inhabituellement riche en métaux. Lindy Elkins-Tanton, chercheuse principale de la mission Psyché, souligne l'importance d'étudier ces petits objets du système solaire, car ils fournissent des informations précieuses sur sa formation.

L’un des principaux objectifs de la mission est de comprendre la formation et l’apparence des noyaux rocheux des planètes, comme ceux de Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Le noyau joue un rôle essentiel dans la génération de champs magnétiques, la protection des atmosphères et l’influence sur l’habitabilité. Psyché, étant l’un des meilleurs candidats pour l’étude des noyaux métalliques, offre aux chercheurs une opportunité unique.

Bien qu'il existe des théories sur l'origine de Psyché, les scientifiques reconnaissent qu'elles pourraient ne pas être exactes. Zoe Landsman, chercheuse scientifique à l'Université de Floride centrale, estime que l'envoi d'un vaisseau spatial vers l'astéroïde entraînera des découvertes inattendues. Elle souligne la valeur de chaque mission dans la transformation de notre compréhension du système solaire.

Outre sa signification scientifique, Psyché a attiré l'attention pour sa valeur astronomique. En 2017, Elkins-Tanton a estimé que l’astéroïde pourrait valoir la somme stupéfiante de 10,000 XNUMX quadrillions de dollars américains. Cependant, elle souligne que la technologie permettant de ramener Psyché sur Terre ou de l’exploiter efficacement n’existe pas actuellement.

Bien que l’exploitation minière spatiale puisse ressembler à de la science-fiction, les scientifiques envisagent sa possibilité dans le futur. Le concept a attiré l’attention de l’industrie spatiale et a conduit à la création d’entreprises explorant le potentiel des ressources minières dans l’espace. Même si l’exploitation minière des astéroïdes est peut-être plus lointaine, elle est prometteuse pour l’obtention d’éléments précieux comme les éléments du groupe du platine (PGE) utilisés dans diverses technologies.

En conclusion, la mission Psyché de la NASA représente une opportunité passionnante d'explorer et d'étudier un astéroïde riche en métaux dans la ceinture d'astéroïdes. La mission vise à élargir notre compréhension du noyau terrestre et de la formation des noyaux rocheux des planètes. Bien que l’exploitation des ressources spatiales reste un objectif lointain, la mission ouvre des perspectives pour de futurs efforts potentiels d’exploitation minière spatiale.

