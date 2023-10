Une nouvelle méthode permet une identification et une étude précises des espèces de plancton

By

Le Laboratoire européen de biologie moléculaire (EMBL) a développé une nouvelle méthode d'identification et d'étude des espèces de plancton dans des échantillons de terrain. Cette méthode, appelée microscopie optique et électronique corrélative de volume ciblé (vCLEM), permet l’analyse du plancton dans son état naturel, offrant une vitesse, une précision et une résolution supérieures à celles des techniques précédentes.

Le plancton est un organisme microscopique qui joue un rôle crucial dans les écosystèmes terrestres. Ils produisent une partie importante de l’oxygène que nous respirons grâce à la photosynthèse et constituent la base du réseau trophique océanique. Cependant, malgré leur importance, notre compréhension du plancton est limitée. La nouvelle méthode vCLEM vise à combler ce manque de connaissances en permettant aux scientifiques d'identifier et d'étudier avec précision ces organismes dans leurs habitats naturels.

La méthode vCLEM consiste à congeler les échantillons de terrain à haute pression près de l’océan, puis à utiliser une combinaison de microscopie optique et électronique. Cela permet d’étudier le plancton collecté sur le terrain sans compromettre sa structure. En projetant une lumière de différentes longueurs d'onde sur les échantillons, les chercheurs peuvent révéler des cellules fluorescentes par microscopie confocale, fournissant ainsi un aperçu de la diversité des cellules présentes.

Une fois qu’une cellule d’intérêt est identifiée, des techniques plus puissantes comme la microscopie électronique volume peuvent être utilisées pour examiner la composition 3D de l’organisme. Cela permet aux chercheurs de faire de nouvelles observations biologiques et d’identifier correctement l’échantillon. La méthode vCLEM offre des informations sans précédent sur l’ultrastructure du plancton et d’autres organismes unicellulaires.

Les chercheurs prévoient d'appliquer cette technique aux échantillons collectés lors de l'expédition TREC, qui vise à documenter la biodiversité le long du littoral européen et ses interactions avec l'environnement. Le laboratoire mobile avancé (AML) utilisé lors de l'expédition est équipé d'un congélateur à haute pression et d'autres technologies de pointe pour faciliter l'analyse des échantillons sur le terrain.

En fournissant une vue nouvelle et précise des échantillons de plancton, la méthode vCLEM est prometteuse pour améliorer notre compréhension de ces organismes vitaux et de leur rôle dans les écosystèmes marins.

Source : Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire (EMBL)

Citation : Karel Mocaer et al, Microscopie optique et électronique corrélative de volume ciblé d'un micro-organisme marin environnemental, Journal of Cell Science (2023). DOI : 10.1242/jcs.261355