Des chercheurs progressent dans la conversion d’oiseaux morts en drones

Les chercheurs de New Mexico Tech ont réalisé des progrès significatifs dans le développement de drones oiseaux qui ressemblent beaucoup à des oiseaux vivants. En utilisant une combinaison de matériaux naturels, de robotique et de technologies avancées, ces drones pourraient avoir un large éventail d’applications.

Le Dr Mostafa Hassanalian, professeur agrégé de génie mécanique, a initialement utilisé diverses parties d'oiseaux achetées sur Amazon et les a attachées à des drones existants pour créer une apparence et un modèle de vol plus réalistes. Plus tard, il a obtenu des oiseaux morts naturellement auprès d'un taxidermiste et les a équipés de moteurs spécialisés pour battre leurs ailes et s'envoler.

Les applications potentielles de ces drones oiseaux sont vastes. Ils pourraient être utilisés pour la surveillance militaire ou frontalière, pour surveiller la faune sans déranger les animaux vivants, pour rediriger les troupeaux d'oiseaux loin des aéroports pour éviter les risques pour la sécurité, ou même pour permettre aux oiseaux plus gros de transporter des charges utiles.

L’un des principaux avantages des drones aviaires est leur impact positif sur l’environnement. En utilisant des matériaux naturels et en rétro-ingénierie des oiseaux empaillés, les chercheurs sont en mesure de créer des drones qui imitent fidèlement les schémas de vol et les caractéristiques des vrais oiseaux.

Même si la possession d'aigles morts et d'autres prédateurs aviaires est restreinte aux États-Unis, ils pourraient s'avérer être le moyen le plus efficace de dissuader les troupeaux d'oiseaux des aéroports. En transformant ces oiseaux en drones et en les faisant voler autour des aéroports, le risque d'impacts d'oiseaux peut être considérablement réduit.

L’équipe de recherche se concentre actuellement sur le perfectionnement des aspects de conception des drones aviaires afin de garantir qu’ils puissent voler efficacement. Ils ont étudié les angles de battement des ailes, la fréquence et les vitesses de vol des oiseaux vivants pour reproduire ces facteurs dans les drones. La prochaine étape consiste à intégrer diverses technologies dans les drones, comme des caméras pour la collecte de données.

La durée de vol actuelle des drones oiseaux est d’environ 20 minutes. Pour prolonger cette durée, l’équipe prévoit d’étudier comment les oiseaux atterrissent, car cela pourrait fournir des informations sur les mécanismes de recharge des drones. De plus, ils visent à intégrer les capacités 5G et l’intelligence artificielle pour améliorer la portée et l’efficacité énergétique des drones.

En intégrant l’apprentissage automatique ou l’intelligence artificielle, ces drones oiseaux ont le potentiel de révolutionner le domaine. Cela pourrait optimiser leur consommation d’énergie et leurs modes de vol, les rendant encore plus efficaces et efficients.

En conclusion, le développement des drones aviaires est très prometteur. En combinant des conceptions inspirées de la nature avec des technologies de pointe, ces drones ont le potentiel d'être utilisés dans divers domaines, tels que la surveillance environnementale et la surveillance aérienne.

