Une nouvelle analyse confirme que les empreintes trouvées dans la boue au Nouveau-Mexique ont été laissées par des humains des milliers d'années avant la théorie traditionnelle de la migration humaine vers les Amériques. La théorie standard affirme que les humains ont migré d’Asie vers l’Alaska il y a environ 14,000 2021 ans et se sont progressivement déplacés vers le sud. Cependant, l’affirmation en 23,000 selon laquelle les empreintes auraient entre 21,000 XNUMX et XNUMX XNUMX ans a remis en question cette théorie. La nouvelle analyse, utilisant deux méthodes différentes, confirme la date antérieure et fournit des preuves solides que les humains vivaient en Amérique du Nord au cours de la dernière période glaciaire.

L'étude, publiée dans la revue Science, remet en question la théorie dominante selon laquelle la culture Clovis, vieille de 13,500 16,000 ans, représente la première culture humaine des Amériques. Malgré de plus en plus de preuves provenant d'autres sites suggérant une présence humaine dès il y a 23,000 21,000 ans, la théorie de Clovis-premier continue de prévaloir. Lorsque des chercheurs de l'US Geological Survey et une équipe internationale ont avancé l'âge de XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX ans pour les graines trouvées dans les empreintes, les archéologues ont été accueillis avec scepticisme.

Pour confirmer l’âge des empreintes, les chercheurs se sont concentrés sur la datation au radiocarbone du pollen de conifères. En isolant et en purifiant plus de 75,000 XNUMX grains de pollen par échantillon, ils ont pu déterminer la composition isotopique du carbone par spectrométrie de masse. Les dates au radiocarbone du pollen étaient statistiquement identiques aux âges des graines correspondants, fournissant un support supplémentaire pour l'âge des empreintes.

Les chercheurs ont également utilisé la datation par luminescence stimulée optiquement, qui date la dernière fois que les grains de quartz ont été exposés au soleil. Cette méthode a également confirmé les résultats du radiocarbone, révélant un âge minimum d'environ 21,500 XNUMX ans pour les échantillons de quartz collectés dans les couches portant l'empreinte.

Avec plusieurs éléments de preuve indiquant la même tranche d’âge, l’étude soutient fortement la présence d’humains en Amérique du Nord au cours de la dernière période glaciaire. Les résultats remettent en question le récit traditionnel de la migration humaine vers les Amériques et appellent à une compréhension révisée du peuplement du continent.

