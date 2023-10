Une percée dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer : utilisation de la microscopie STED pour étudier les agrégats amyloïdes

Des chercheurs de l'Université autonome de Barcelone (UAB), de l'Institut Karolinska (KI) et de la société de biotechnologie BioArctic ont réalisé une avancée importante dans l'étude de la maladie d'Alzheimer. En combinant la microscopie à émission stimulée (STED), une technologie de visualisation à super-résolution, avec un nouvel anticorps récemment créé, l'équipe a pu observer les agrégats amyloïdogènes caractéristiques de la maladie avec des détails sans précédent.

La maladie d'Alzheimer se caractérise par l'accumulation de plaques constituées d'agrégats de protéines bêta-amyloïdes (Aβ) dans le cerveau. Ces plaques ont été associées à la détérioration des tissus et au dysfonctionnement du cerveau. Avec la microscopie confocale conventionnelle, ces plaques ne pouvaient être décrites qu'en termes collectifs comme amorphes, denses ou diffuses. Cependant, en utilisant la microscopie électronique, les chercheurs ont constaté que les plaques sont constituées de fibres individuelles filiformes et mesurant entre 6 et 10 nanomètres de diamètre.

Bien que la microscopie électronique offre une résolution plus élevée, elle est coûteuse et nécessite un processus de préparation des échantillons qui peut introduire des artefacts. Dans cette étude, les chercheurs ont évalué l’utilisation de la microscopie STED pour examiner la structure et la morphologie des agrégats Aβ. Ils ont utilisé des coupes de cerveau provenant de souris modèles de la maladie d'Alzheimer et un nouvel anticorps humain recombinant marqué par fluorescence pour réagir sélectivement avec les agrégats Aβ.

Les résultats, publiés dans la revue Cell & Bioscience, ont dépassé les capacités de la microscopie optique confocale conventionnelle. Les chercheurs ont pu atteindre une résolution spatiale supérieure à celle de la microscopie confocale conventionnelle, leur permettant de discerner les fibres individuelles au sein des plaques. Cette étape n’était auparavant possible qu’avec la microscopie électronique.

Cette avancée ouvre de nouvelles possibilités pour approfondir l’étude des mécanismes impliqués dans la formation et l’élimination des agrégats Aβ. Elle permet également de mieux comprendre le développement et la progression des symptômes cognitifs et neuropsychiatriques associés à la maladie d'Alzheimer.

Les auteurs de l'étude pensent que la microscopie STED deviendra un outil indispensable dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer, fournissant des informations précieuses sur le rôle des agrégats bêta-amyloïdes dans la pathogenèse de la maladie.

Sources:

– Cellule & Biosciences (2023). « Nouvelle méthode développée pour étudier les agrégats amyloïdes liés à la maladie d'Alzheimer. » DOI : 10.1186/s13578-023-01086-4