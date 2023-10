Nouvelle méthode pour prédire le risque d’effets indésirables des médicaments

By

Une étude récente du Karolinska Institutet a découvert une nouvelle méthode permettant de prédire le risque d'effets indésirables des médicaments dans les nouveaux traitements contre l'obésité et le diabète de type II. L'étude, publiée dans Nature Communications, s'est concentrée sur la signalisation au sein des cellules et sur la manière dont elle peut fournir un aperçu des effets secondaires potentiels des médicaments avant qu'ils ne soient administrés aux patients.

Les chercheurs ont spécifiquement étudié les médicaments qui se lient au récepteur GLP-1R, qui constitue une cible importante pour le traitement du diabète de type II et de l'obésité. Ils ont découvert que, bien qu’ils aient été développés pour obtenir le même résultat, ces médicaments peuvent modifier la forme du récepteur de différentes manières. Ceci, à son tour, affecte les protéines de signalisation qui interagissent avec le récepteur lié au médicament et les compartiments subcellulaires dans lesquels cette interaction se produit.

En comparant les profils de signalisation et les emplacements de ces médicaments, les chercheurs ont pu identifier des « quartiers de signalisation » et les corréler avec les effets indésirables des médicaments signalés à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Ces informations peuvent contribuer au développement de nouveaux médicaments ayant moins d’effets secondaires pour les patients.

L’étude a utilisé des biocapteurs capables de mesurer la signalisation dans les cellules vivantes avec une résolution subcellulaire, ainsi qu’une analyse comparative de la structure, une microscopie accélérée et une phosphoprotéomique. Les chercheurs ont caractérisé de manière approfondie un sous-ensemble de médicaments antidiabétiques actuellement utilisés en milieu clinique, ainsi qu'un médicament plus récent lors d'essais cliniques, disponible sous forme de comprimés. Ils prévoient d’élargir leurs recherches pour inclure davantage de médicaments et diverses cibles de maladies afin de mieux prédire le risque d’effets indésirables des médicaments.

Cette étude révolutionnaire a le potentiel de révolutionner le processus de développement de médicaments en fournissant des informations précoces sur la sécurité des médicaments et en guidant le développement de traitements plus sûrs pour les patients.

Source : Karolinska Institutet, « Nouvelle méthode pour prédire le risque d'événements indésirables liés aux médicaments »

Définitions:

GLP-1R : GLP-1R est l'abréviation du récepteur peptide-1 de type glucagon. Il s’agit d’une protéine réceptrice qui se lie au glucagon-like peptide-1 (GLP-1), impliqué dans la régulation de la glycémie.

Effets indésirables du médicament: Les effets indésirables des médicaments font référence aux effets involontaires et nocifs qui surviennent en raison de l’utilisation d’un médicament. Ces réactions peuvent aller de légères à graves et varier selon les individus.

Sources:

Shane C. Wright et al, les quartiers de signalisation du GLP-1R sont associés à la susceptibilité aux effets indésirables des médicaments mimétiques de l'incrétine, Communications Nature (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41893-4

