Une nouvelle méthode révèle l’effet Hall orbital en spintronique

Les chercheurs ont développé avec succès une nouvelle technique permettant d’observer directement l’effet Hall orbital, un phénomène physique jusqu’alors indétectable. Cette découverte révolutionnaire pourrait avoir des implications significatives pour le domaine de la spintronique et le développement de dispositifs de stockage de données de nouvelle génération.

Les mémoires spintroniques, utilisées dans les ordinateurs et les satellites avancés, s'appuient sur le moment cinétique intrinsèque d'un électron, appelé spin, pour stocker et récupérer des informations. L'effet Hall de spin, qui se produit en raison du mouvement physique des électrons, génère un courant magnétique qui a de nombreuses applications dans divers domaines, notamment l'électronique de faible puissance et la mécanique quantique.

Dans des études récentes, les scientifiques ont découvert un autre type de mouvement présenté par les électrons : le moment cinétique orbital, analogue à l’orbite de la Terre autour du soleil. Ce phénomène, appelé effet Hall orbital, a des implications potentielles pour les matériaux magnétiques. Cependant, le détecter avec précision et le différencier des courants de spin s’est avéré difficile.

Pour résoudre ce problème, des chercheurs de l'Ohio State University ont mis au point une méthode utilisant des métaux de transition légers, qui ont de faibles courants de spin Hall, pour détecter les courants magnétiques résultant de l'effet Hall orbital. En réfléchissant la lumière laser polarisée sur de minces films de chrome, l’équipe a observé un signal magnéto-optique distinct qui indiquait la présence de fortes caractéristiques d’effet Hall orbital dans les électrons accumulés à une extrémité du film.

La détection de l'effet Hall orbital ouvre de nouvelles possibilités de progrès dans les applications de spintronique. En réduisant la consommation d'énergie des matériaux magnétiques, les futurs appareils pourraient bénéficier de performances améliorées, d'une fiabilité accrue et d'une efficacité énergétique améliorée. Cette avancée ouvre la voie à l’utilisation de courants orbitaux au lieu de courants de spin, ce qui pourrait permettre d’économiser du temps et des coûts à long terme.

Les chercheurs visent à explorer davantage la relation entre les effets Hall de spin et les effets Hall orbitaux dans différents types de métaux. Comprendre ces phénomènes physiques complexes contribuera aux progrès dans divers domaines et au développement de nouvelles technologies.

La source:

– Igor Lyalin et al, Détection magnéto-optique de l'effet Hall orbital dans le chrome, Physical Review Letters (2023). DOI : 10.1103/PhysRevLett.131.156702

– L’Université d’État de l’Ohio