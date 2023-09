Micropeignes : libérer le potentiel des lasers hautes performances

By

Des chercheurs de l'Université de technologie Chalmers en Suède ont réalisé une avancée significative dans le développement de micropeignes, les rendant dix fois plus efficaces et ouvrant la porte à de nouvelles découvertes dans le domaine de l'exploration spatiale et des soins de santé. Les micropeignes, qui sont essentiellement des règles constituées de lumière, ont le potentiel de révolutionner divers domaines grâce à leur capacité à mesurer avec précision les fréquences.

Un micropeigne fonctionne en utilisant un laser pour envoyer des photons qui circulent à l'intérieur d'un microrésonateur, divisant la lumière en une large gamme de fréquences. Ces fréquences sont positionnées les unes par rapport aux autres, créant un nouveau type de source lumineuse avec plusieurs fréquences à l’unisson, semblables aux lasers.

Les applications des micropeignes sont vastes, allant de l'étalonnage des instruments utilisés dans la recherche d'exoplanètes à la surveillance de la santé par l'analyse d'échantillons d'haleine. Cependant, les micropeignes précédentes étaient confrontées à des limites en termes d’efficacité, les empêchant de réaliser leur plein potentiel.

Les chercheurs de l'Université Chalmers ont surmonté cette limitation en développant une méthode qui multiplie par dix la puissance laser du micropeigne et augmente son efficacité d'environ 1 pour cent à plus de 50 pour cent. Cette méthode implique l’utilisation de deux microrésonateurs qui travaillent ensemble pour améliorer les performances du micropeigne.

Cette avancée est importante car elle apporte la technologie laser haute performance à un plus large éventail de marchés. Par exemple, les micropeignes peuvent être utilisés dans les modules lidar pour les véhicules autonomes, les satellites GPS, les drones de détection environnementale et les centres de données pour les applications d'IA gourmandes en bande passante.

L’efficacité et la puissance accrues des micropeignes ont le potentiel d’accélérer les progrès dans l’exploration spatiale, les soins de santé et diverses autres industries. Cette recherche ouvre la voie à de nouveaux développements dans la technologie laser et met en valeur les capacités révolutionnaires des micropeignes.

