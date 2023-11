Une nouvelle approche combine l’IA et la biologie synthétique pour découvrir des peptides antimicrobiens

Des chercheurs de l’Institut Max Planck de microbiologie terrestre ont développé une nouvelle approche pour découvrir et créer de nouveaux peptides antimicrobiens (AMP) capables de combattre les bactéries. En combinant la biologie synthétique et l’intelligence artificielle (IA), l’équipe a créé une méthode plus efficace pour identifier et concevoir des PAM ayant une activité à large spectre contre différents agents pathogènes.

Traditionnellement, la plupart des médicaments à base de peptides sont isolés de sources naturelles. Cependant, la prévalence croissante de la résistance aux antibiotiques constitue une menace sanitaire mondiale importante. Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont exploité la puissance de l’IA, en particulier l’apprentissage profond, pour accélérer la découverte et la conception d’AMP.

Grâce à l’apprentissage profond génératif, l’équipe a conçu des milliers de candidats AMP de novo. Pour affiner les options, ils ont ensuite appliqué des algorithmes prédictifs d’apprentissage profond. Grâce à cette approche, ils ont identifié 30 AMP fonctionnels dotés d’une activité antimicrobienne. Il est important de noter que six de ces peptides ont présenté une activité à large spectre contre les agents pathogènes multirésistants et n’ont pas développé de résistance bactérienne.

Pour surmonter les défis de la synthèse chimique et de la production limitée de peptides, les chercheurs ont établi un pipeline de synthèse de protéines acellulaires. Ce pipeline permet une production rapide et rentable d’AMP directement à partir de modèles d’ADN, permettant ainsi un criblage à haut débit.

La combinaison de l’IA et de la biologie synthétique offre plusieurs avantages dans la découverte et la conception de peptides bioactifs. En augmentant le nombre de candidats pouvant être testés expérimentalement dans un court laps de temps, les chances de trouver des peptides antimicrobiens efficaces sont considérablement améliorées. Cette approche contribue à l’exploration de l’espace peptidique non naturel et complète les progrès récents en matière de conception informatique.

Les chercheurs visent à optimiser davantage le rendement de production de peptides et à améliorer la stabilité et la sécurité des AMP. Ils prévoient également d’explorer des modèles génératifs profonds augmentés, améliorant ainsi le taux de réussite de l’identification de candidats actifs en enseignant aux machines des représentations moléculaires pour les propriétés souhaitées.

Alors que la lutte contre la résistance aux antibiotiques s’intensifie, l’intégration de l’IA et de la biologie synthétique offre une voie prometteuse pour la découverte et le développement de nouveaux agents antimicrobiens.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Quelle est l’importance de combiner la biologie synthétique et l’intelligence artificielle pour découvrir des peptides antimicrobiens ?

R : En combinant la biologie synthétique et l’intelligence artificielle, les chercheurs ont développé une approche plus efficace pour découvrir et concevoir des peptides antimicrobiens (AMP) ayant une activité à large spectre contre les bactéries. Cette combinaison permet un dépistage et une identification rapides des candidats AMP, augmentant ainsi les chances de trouver des antimicrobiens efficaces.

Q : Comment fonctionne le pipeline de synthèse de protéines acellulaires ?

R : Le pipeline de synthèse de protéines acellulaires permet la production rapide et rentable d’AMP directement à partir de matrices d’ADN. Cela élimine le besoin de synthèse chimique, qui peut s’avérer difficile et fastidieuse. Ce pipeline permet un criblage à haut débit des AMP, facilitant ainsi le processus de découverte.

Q : Quels avantages l’intégration de l’IA et de la biologie synthétique offre-t-elle dans la découverte de peptides ?

R : L’intégration de l’IA et de la biologie synthétique dans la découverte de peptides présente plusieurs avantages. Cela augmente le nombre de candidats pouvant être testés expérimentalement dans un court laps de temps, augmentant ainsi les chances de trouver des peptides antimicrobiens actifs. Cette approche permet également l’exploration de l’espace peptidique non naturel et complète les méthodes de conception informatique.

Q : Quelles sont les orientations futures de cette recherche ?

R : Les chercheurs prévoient d’améliorer encore le rendement de production de peptides et d’optimiser la stabilité et la sécurité des AMP. Ils visent également à explorer des modèles génératifs profonds augmentés, qui peuvent améliorer le taux de réussite de l’identification de candidats actifs. Ces progrès contribueront à la lutte continue contre la résistance aux antibiotiques et au développement de nouveaux antimicrobiens.