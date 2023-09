L'énergie noire : une force importante dans l'univers

By

Une mesure récente de l'Univers a fourni une preuve supplémentaire que l'énergie noire constitue une partie importante du cosmos. Selon les résultats, l’énergie sombre représente environ 69 pour cent de la densité totale d’énergie matière, laissant 31 pour cent à la matière normale et à la matière noire.

La matière normale, également connue sous le nom de matière baryonique, comprend les étoiles, les galaxies, les atomes et la vie, et on estime qu'elle ne représente que 20 % de la matière totale. La matière noire, constituée de particules subatomiques encore inconnues, représente les 80 % restants. L’énergie sombre, quant à elle, est une force responsable de l’expansion accélérée de l’Univers. Les scientifiques n’ont pas encore déterminé ce qu’est exactement l’énergie noire, mais elle joue un rôle important dans la densité matière-énergie.

Comprendre le taux d’expansion de l’Univers est crucial pour que les scientifiques comprennent la nature de l’énergie noire et son impact sur l’expansion cosmique. La détermination de la densité matière-énergie peut éclairer l’avenir de l’Univers, s’il continuera à s’étendre indéfiniment ou s’il finira par s’inverser et se rétrécir dans un phénomène connu sous le nom de Big Crunch.

Pour mesurer la quantité d’énergie noire, les astronomes s’appuient sur les amas de galaxies. Ces amas se forment sur des milliards d’années sous l’influence de la gravité. En comparant le nombre et la masse des galaxies d’un amas et en effectuant des simulations numériques, les scientifiques peuvent calculer les proportions de matière et d’énergie. Les chercheurs ont utilisé une technique appelée GalWeight pour estimer la masse des amas de galaxies en comptant le nombre de galaxies dans chaque amas. En comparant leurs résultats avec des amas simulés, ils ont déterminé que l’Univers était constitué de 31 % de matière.

Cette mesure s'aligne étroitement sur les efforts antérieurs et d'autres mesures de la densité matière-énergie de l'Univers, fournissant une estimation plus précise. Il souligne également l’importance de l’abondance des amas en tant que technique de compréhension des paramètres cosmologiques.

Les résultats contribuent à une meilleure compréhension de l’énergie noire et nous rapprochent de la découverte des mystères de l’Univers.

